Экс-сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет по делу о госизмене

Экс-сотрудник кубанского минприроды получил 12 лет по делу о госизмене

Мужчина собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, «которые могут быть использованы против безопасности» страны, заявили в суде

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему сотруднику минприроды Краснодарского края по делу о государственной измене, сообщается на сайте суда.

17 апреля житель Краснодара был осужден по ст. 275. УК на 12 лет тюремного заключения. По данным суда, мужчина собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, «которые могут быть использованы против безопасности» страны.

Защита обжаловала приговор. «По результатам рассмотрения жалоб судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба суда.

В июле Курский областной суд вынес приговор бывшим супругам по делу о госизмене и приготовлении к диверсии на транспорте. Мужчина получил 17 лет лишения свободы, а женщина — 13. Они обвинялись в сборе сведений по заданию иностранной разведки, а также в подготовке взрыва на объекте транспортной инфраструктуры. Мужчине также инкриминировалось незаконное хранение оружия и боеприпасов.