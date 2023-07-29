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Суд арестовал россиянина за госизмену

Суд арестовал россиянина Лутора за госизмену и участие в террористической организации
Россиянина Лутора арестовали по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Детали дела неизвестны. Ему грозит срок вплоть до пожизненного
Здание Лефортовского суда
Здание Лефортовского суда (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для россиянина В.А. Лутора по делу о госизмене (ст. 275 УК) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), следует из картотеки суда.

По первой статье максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, по второй — 20 лет лишения свободы.

Дела по ст. 275 возбуждают против россиян за шпионаж или выдачу гостайны. В отношении иностранцев или лиц без гражданства за подобные нарушения возбуждают дела по ст. 276 (шпионаж), по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Дела по этим статьям обычно слушаются в закрытом режиме.

26 июля Мосгорсуд приговорил по делу о госизмене основателя компании Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Илью Сачкова, он получил 14 лет колонии строгого режима. Материалы его дела засекречены, поэтому в чем обвиняют Сачкова, неизвестно. В Генпрокуратуре после оглашения приговора заявили, что, по данным следствия, предприниматель в 2011 году передал иностранной разведке сведения, составляющие гостайну.

Сачков вину не признал и подчеркивал, что уголовное дело никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB.

Источники РБК ранее связывали арест Сачкова в 2021 году с делом о госизмене 2016 года, по которому основатель Group-IB проходил свидетелем, а фигурантами выступали руководитель Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, которых позднее приговорили к 22 и 14 годам колонии соответственно.

Еще два источника РБК говорили, что арест Сачкова может быть связан с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за их расшифровку.

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Защита заявила, что обжалует приговор, адвокаты намерены в том числе обратиться к президенту Владимиру Путину. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «Кремль — это не орган, куда подается апелляция».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
госизмена Лефортовский суд
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