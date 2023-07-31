Центр Донецка попал под обстрел

Под обстрел попал район городского загса в центре города, загорелись автобус и несколько автомобилей. Предварительно известно об одном погибшем и трех раненых

Фото: Kulemzin_donetsk / Telegram

В центральном районе Донецка после обстрела загорелся автобус, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие», — написал он. В более раннем посте Кулемзин заявил, что попадания были рядом с Дворцом бракосочетаний — по данным «Яндекс.карт», в Ворошиловском районе городской загс находится на улице Постышева.

Позднее мэр привел предварительные данные об одном погибшем и пяти раненых в результате удара.

Кулемзин также сообщил об обстреле Киевского и Куйбышевского районов.

В телеграм-канале Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ДНР говорится, что за последний час по Донецку было выпущено семь ракет из реактивных систем залпового огня со стороны подконтрольных Украине населенных пунктов Карловка и Константиновка. По Куйбышевскому району выпустили три 155-мм снаряда из соседнего с Карловкой Нетайлово.

О массированном обстреле Донецка 28 июля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что артатаке подверглись Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы (половина городских районов). По данным Пушилина, погиб один человек, еще восемь, в том числе девочка 2014 года рождения, получили ранения. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. 29 июля в результате обстрела Куйбышевского района была ранена трехлетняя девочка, 30 июля в том же районе при обстреле пострадали две женщины.