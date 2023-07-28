Пушилин заявил об ударе ВСУ по Донецку

Пушилин: при обстреле Донецка погиб один человек, восемь получили ранения

Под обстрел попала в том числе площадь им. Дзержинского в Ворошиловском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

Последствия удара по Донецку (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

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Центр Донецка попал под обстрел, в результате один человек погиб, еще восемь были ранены, в том числе девочка 2014 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Удары были нанесены по Ворошиловскому, Киевскому, Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам города.

По словам мэра Алексея Кулемзина, была обстреляна площадь им. Дзержинского в Ворошиловском районе. На ней расположено управлени МВД по ДНР. «В зоне обстрела — крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр», — писал он в телеграм-канале. Позднее мэр уточнил, что в результате удара ранения получили двое мужчин 1983 и 2003 годов рождения, их доставили в больницу.

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В Киевском районе при обстреле погиб мужчина 1953 года рождения, ранения получили две женщины 1968 и 1957 годов рождения и девочка 2014 года рождения, сообщил также Кулемзин.

Кроме того, обстрелу подвергся Червоногвардейский район Макеевки, сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров. Ключаров написал в телеграм-канале, что в результате обстрела Макеевки был поврежден газопровод. Часть жителей поселка Лесной осталась без газа, а в пяти частных домах выбило стекла. Позднее он уточнил, что газоснабжение в поселке восстановлено.

По словам Пушилина, в Донецке и Макеевке получили повреждения 15 жилых домов, семь объектов инфраструктуры, одна школа. Кроме того, обесточены 34 трансформаторных подстанции, из-за чего без света остались 4,5 тыс. жителей Куйбышевского и Киевского районов.

«По территории республики ВФУ выпустили более 200 снарядов. Применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм и ствольная артиллерия калибром 155 мм», — написал глава ДНР.

Кулемзин со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК сообщил, что с 9:00 до 21:00 Донецк 32 раза был обстрелян украинскими военными. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 105 снарядов калибром 155 мм и 19 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В прошлый раз Донецк попадал под обстрел 25 июля, удар был нанесен по Киевскому району. В результате загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский», сообщал мэр. Кроме того, снаряд попал в квартиру дома, повреждены многоквартирные дома и автомобили. «Прилеты» также зафиксировали около больницы Вишневского. Из-за обстрелов было приостановлено движение троллейбусов и автобусов, потом его возобновили.