Генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с Россией

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не ставит задачу конкурировать с Россией, а членство Москвы в формате ОПЕК+ является важным. Об этом заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс, передает Reuters.

По его словам, текущий рынок нефти и газа является «очень волатильным», а рост цен на энергоресурсы связан не только с украинским кризисом, но и с отсутствием необходимого количества производственных мощностей.

Он отметил, что влияющим фактором на рекордный рост нефтяных цен является отсутствие достаточных инвестиций в сектор.

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