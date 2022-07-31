Минобороны Сербии опровергло ввод армии в Косово

В ведомстве утверждают, что армия не пересекла административную линию и не проникала на территорию Косова, назвав обвинения Приштины дезинформацией

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Минобороны Сербии опровергло ввод войск в Косово. Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства.

«Из-за большого количества дезинформации <...>, что якобы произошел какой-то конфликт между Вооруженными силами Сербии и так называемой полицией Косова, Минобороны заявляет, что армия на данный момент не пересекла административную линию и никоим образом не проникала на территорию Косова и Метохии», — заявили там.

Вечером 31 июля в северной части Косовска-Митровицы (город на севере частично признанного Косова) зазвучали сирены. К погранпереходам был стянут косовский спецназ. Сербы начали возводить баррикады. Правительство Косова готовит операцию против косовских сербов в полночь, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербы блокировали погранпереходы Яринье и Брняк, к которым были стянуты косовские силы, а также главную дорогу Приштина — Рашка. Переходы были перекрыты косовской полицией, через них никого не пропускают.

Ситуация на границе обострилась после решения властей Косова с 1 августа обязать сербов, въезжающих на территорию частично признанной республики, получать временные документы о пересечении границы. Кроме того, они должны перерегистрировать автомобильные номера. Вучич называл действия Приштины попыткой добиться «изгнания сербов».