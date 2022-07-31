В Херсонской области задержали наводчиков, передавших данные ВСУ
В Херсонской области задержали наводчиков из числа местных жителей, которые передали ВСУ данные для нанесения удара по селу Брилевка, заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«На Брилевку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны», — сказал собеседник агентства.
Обстрел произошел накануне. В результате оказались повреждены стены и кровли домов, некоторые здания разрушены полностью, сообщали в военно-гражданской администрации Херсонской области. Без вести пропала семья из пяти человек, в том числе трех детей.
В конце июля «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что в Херсонской области задержали мужчину, который передавал украинской стороне данные для ударов ВСУ по местам дислокации российских военных. Задержанным оказался гражданин Украины Андрей Тикунов, он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, ранее служил в батальоне «Донбасс», рассказал собеседник агентства.
В начале июля «РИА Новости» сообщили о задержании администратора канала в Viber, через который СБУ узнавала информацию для нанесения ракетных ударов по Новой Каховке (Херсонская область). Тогда же агентство писало о задержании жителя этого города, передававшего координаты украинской стороны через бота в Telegram.
Херсонская область находится под полным контролем российских военных. 25 июля замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что попытки украинских сил провести контрнаступление в Херсонской области потерпели крах. «Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — сказал он.
В ходе спецоперации российские силы также взяли под контроль часть Запорожской и Харьковской областей и, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, полностью «освободили» Луганскую народную республику.