Володин назвал законы, вступающие в силу в августе

С августа Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет передавать данные о налогоплательщике другим сторонам в случае его согласия, это не будет считаться разглашением налоговой тайны, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной думы.

Согласие налогоплательщика на передачу данных может быть дано в отношении всей информации или только ее части.

Кроме того, с августа упрощается процедура для оформления самозанятости, стать на учет можно будет через портал госуслуг. Этой опцией также смогут воспользоваться граждане Луганской и Донецкой народных республик и стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения и Казахстан).

Госдума также уточнила условия, необходимый для получения права приобрести длинноствольное охотничье оружие с нарезным стволом, введены ограничения по количеству единиц оружия по разным категориям, допустимых к владению одним лицом. В частности, общее количество охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять штук. Также запрещается коллекционировать оружие, если право на его приобретение отсутствует.

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