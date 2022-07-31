Шойгу счел успешной работу ВМФ по защите России
Военно-морской флот России успешно защищает государство, заявил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении военным с профессиональным праздником. Оно опубликовано на сайте Министерства обороны.
«Сегодня личный состав Военно-Морского Флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», — сказал Шойгу.
Он отметил, что россияне гордятся героическом историей российского ВМФ, выдающимися флотоводцами и мореплавателями. Министр пожелал морякам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе.
День военно-морского флота в России отмечается каждый год 31 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте проходят парады. В этот раз во время петербургского парада президент Владимир Путин утвердит Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) страны, анонсировал Кремль.