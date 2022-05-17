В Кронштадте произошло задымление на подлодке во время ремонта

Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» (Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости)

Во время ремонта на первой советской атомной подлодке К-3 «Ленинский комсомол» произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе Кронштадтского морского завода. Все работники были эвакуированы, пострадавших нет.

«Ведутся большие ремонтные работы, в том числе огневые. Огневые работы — это сварка, резка, там же металл. Инцидент продолжался всего несколько минут, произошло задымление, видимо, какая-то искра попала на кабель», — объяснили в пресс-службе. Там же добавили, что, благодаря дежурству пожарного расчета по случаю ремонтных работ возгорание быстро ликвидировали без ущерба экспонату.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Лодка К-3 находится на заводе с декабря прошлого года для проведения ремонтных работ и музеефикации. Судно прослужило в составе ВМФ с 1959 до 1991 года. Это первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. На сайте завода сообщается, что ремонтные работы должны были продлиться до мая этого года.

Проектом по подготовке экспоната занимается музей «Остров фортов». Ранее Кронштадский морской завод провел реставрацию крейсера «Аврора» и ремонт ледокола «Красин».