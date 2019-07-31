WP узнала о планах США оставить в силе исключения в санкциях против Ирана

WP узнала о планах США оставить в силе исключения в санкциях против Ирана

На этом настаивал министр финансов Стивен Мнучин. Он указывал, что в случае, если исключения не будут сохранены, это отразится на российских, китайских и европейских компаниях, участвующих в проектах, сообщили источники газеты

Стивен Мнучин (Фото: Mary Calvert / Reuters)

Вашингтон оставит в силе исключения из санкций против Тегерана, касающиеся пяти проектов, включая исследовательский реактор в Араке, завод по обогащению урана в Фордо и атомную электростанцию «Бушер», пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

На встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп встал на сторону министра финансов Стивена Мнучина, который заявил, что Вашингтон должен оставить в силе исключения из санкций, пишет издание. Глава Минфина отметил, что в случае введения санкций к 1 августа под них подпадут российские, китайские и европейские компании, участвующие в проектах в Иране, указывают источники.

Его позицию не поддержали госсекретарь США Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон. Однако, по словам собеседников газеты, глава Госдепа, курирующий этот вопрос, поддержит решение Трампа, когда о нем будет объявлено.

«Эти исключения могут быть аннулированы в любое время, как того может потребовать ситуация вокруг Ирана», — сказал изданию высокопоставленный представитель администрации. При этом он добавил, что их решено было оставить в силе из-за обоснованной обеспокоенности Минфина.