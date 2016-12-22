Эстонская армия создала подразделение для борьбы с «русскими хакерами»

Прибалтийская республика, которая неоднократно обвиняла Москву в кибератаках на ее правительственные серверы, банки и компании, создала новую структуру в составе своей армии. В нее зачислены уже 300 человек

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии готовятся ответить на кибератаки на свои структуры, в организации которых обвиняют Россию, сообщает Bloomberg. Специально для этого прибалтийская республика вслед за союзниками по НАТО создает подразделения кибервойск.

Интенсивность хакерских атак, отмечают в Таллине, за последний год возросла на 20%. В новую структуру армии Эстонии уже зачислили 300 человек, возглавлять подразделение будет генерал Андрес Херк.

«Чтобы подготовиться к защите, нужно знать, как атаковать, — рассказал Херк в разговоре с агентством. — Когда в результате вооруженного конфликта или войны возникает реальная необходимость, тогда разработанные для тестирования наших систем средства могут быть использованы против потенциальных противников».

Агентство указывает, что в Эстонии находится центр киберзащиты НАТО, где в прошлом году проходили первые киберучения для глав министерств обороны Евросоюза.

В 2007 году правительственные серверы, банки и СМИ Эстонии подверглись крупной хакерской атаке. Таллин обвинил в случившемся Москву и связал кибератаку с переносом в эстонской столице Бронзового солдата — памятника советским солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

В прошлом году агентство Reuters сообщило, что связанные с Россией хакеры на протяжении нескольких лет проводили атаки на сети энергетических компаний Эстонии, Латвии и Литвы и оставались при этом незамеченными. Среди пострадавших был, в частности, крупнейший в Эстонии производитель сланцевой нефти.

Россия на высшем политическом уровне неоднократно отрицала свою причастность к этим атакам.

В ноябре 2017 года на пограничном пункте в Нарве был задержан 20-летний россиянин Алексей Васильев, которого заподозрили в работе на ФСБ и в намерении организовать хакерскую атаку на госучреждения Эстонии. Позже вице-канцлер МВД республики сообщил, что эстонским правоохранителям удалось доказать связь арестованного со спецслужбами другого государства.