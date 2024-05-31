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Суд над Трампом ,  
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Трамп до и после оглашения вердикта присяжных. Видео

Трамп до и после оглашения вердикта присяжных
Сюжет
Суд над Трампом
Сюжет
Выборы президента США

Трамп до и после оглашения вердикта присяжных. Видео
Video

Коллегия присяжных в США огласила вердикт экс-президенту США Дональду Трампу — его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь судья должен будет вынести приговор. Он будет оглашен 11 июля. Максимальное наказание, которое грозит бывшему президенту США, — 136 лет тюремного заключения. Судья может приговорить Трампа и к штрафу.

На кадрах до вынесения вердикта Трамп был оптимистичен. После оглашения бывший президент заявил, что невиновен и пообещал бороться.

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Теги
Дональд Трамп дело суд США
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