Трамп до и после оглашения вердикта присяжных. Видео
Коллегия присяжных в США огласила вердикт экс-президенту США Дональду Трампу — его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь судья должен будет вынести приговор. Он будет оглашен 11 июля. Максимальное наказание, которое грозит бывшему президенту США, — 136 лет тюремного заключения. Судья может приговорить Трампа и к штрафу.
На кадрах до вынесения вердикта Трамп был оптимистичен. После оглашения бывший президент заявил, что невиновен и пообещал бороться.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов