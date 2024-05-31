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Военная операция на Украине ,  
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Над Краснодарским краем сбили пять «Нептунов» и 29 дронов

ПВО сбила над Краснодарским краем пять ракет «Нептун» и 29 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Атаке беспилотников подверглись также Воронежская, Белгородская и Тамбовская области. На Кубани начался пожар на нефтебазе, пострадали два человека

В ночь на 31 мая средства ПВО уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников, сообщает Минобороны.

Еще по одному дрону сбили над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработку на Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35. Минобороны несколько раз отчитывалось о перехвате ракет, например у побережья Крыма и над территорией Белгородской области.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил о воздушном ударе в Темрюкском районе, в результате которого пострадала инфраструктура нефтебазы. Там загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали два человека.

Также Кондратьев рассказывал о массированной атаке беспилотников на несколько муниципалитетов. В Новороссийске ночью на несколько минут перекрывали въезд и выезд на Владимировском посту. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что атаку дронов удалось отразить, повреждений нет, сейчас идут поиски места падения БПЛА.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, дрон уничтожили на подлете к Воронежу, на земле последствий нет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Краснодарский край Нептун беспилотники дроны
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