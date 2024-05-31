«Здесь лучшие люди города». В Екатеринбурге депутат поспорил с вице-мэром

Депутат потребовал от вице-мэра разговаривать без «металла в голосе», а затем противопоставил его как «назначенного чиновника» и депутатов как «лучших людей города». Ранее он обругал матом на заседании другого вице-мэра

Александр Колесников (Фото: Екатеринбургская городская дума)

В думе Екатеринбурга произошел словесный конфликт между депутатом-единороссом Александром Колесниковым и вице-мэром Андреем Корюковым. Видеозапись заседания комиссии по бюджету и экономической политики опубликована на сайте парламента города.

Депутат вышел из себя во время дискуссии вокруг ремонта межквартальных проездов. Участки земли близ школы № 30 поделили необычным образом. «То, что администрация коряво намежевала в свое время, — так пусть мэрия и исправляет. Вы меня зачем, я извиняюсь, блевотиной-то кормите постоянно?», — поинтересовался Колесников.

Затем он добавил: «У нас [мэр Алексей] Орлов обещает, а замы, мягко говоря, лукавят! Товарищ Корюков, у вас ведь нет этих денег, в корректировку не заложено? А когда вы собрались это делать? Зимой?».

На это вице-мэр напомнил: на заседании уже прозвучало, что эти объекты заложены в бюджет и назвал слова депутата некорректными. Депутат в ответ потребовал: «Давайте металл в голосе уберите!». «А значит, так же как и у вас крики, так и у меня металл в голосе. По осени цыплят считают. Посмотрим, как будут выполнены контракты», — парировал Корюков.

«Не надо мне цыплят считать, не надо мне врать. И в таком тоне мне не надо отвечать! Здесь депутаты сидят, лучшие люди города, а вы чиновник назначенный! Извольте корректно отвечать», — заявил Колесников.

Колесников совмещает пост депутата с должность главы управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района».

Он и прежде оказывался в центре скандалов. Осенью 2022 года он обматерил вице-мэра Дмитрия Ноженко. «Вы разместили [незаконные киоски], за собой подотрите, ***! Как вам еще сказать? Вы разместили!», — цитирует его слова местное издание E1. После замечания заместителя главы города Колесников потребовал, чтобы тот сменил тональность, поскольку «депутат указывает на вашу некомпетентность».

В 2019 году депутат называл городские парки «рассадником наркомании и преступности» и предлагал не тратить на них деньги, а во время пандемии коронавируса в 2020 году призывал вытаскивать из автобусов «антимасочников».