Зеленский сменил главу Одесской военной администрации

Олег Кипер назначен новым главой Одесской ОВА, его предшественник Марченко ушел в отставку в марте на фоне коррупционных скандалов. При Януковиче Кипер занимал должность заместителя начальника Генпрокуратуры Украины

Олег Кипер (Фото: kiper.oa / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Кипера главой Одесской областной военной администрации. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Назначить Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Кипер начал работать в украинской прокуратуре в 2001 году. Он занимал различные должности в прокуратурах Одесской и Ивано-Франковской областей.

В период президентства Виктора Януковича он занимал должность заместителя начальника следственного управления Генпрокуратуры Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта уволил главу Одесской ОВА Максима Марченко. Он возглавлял Одесскую ОВА с 1 марта 2022 года. О причинах его отставки не говорилось, однако, по данным «РБК-Украина», в последнее время с Одесской ОВА было связано несколько коррупционных скандалов.

Так, в январе по подозрению в коррупции был задержан заместитель главы Марченко — Олег Муратов. По данным СБУ, он за $35 тыс. хотел содействовать подчиненному в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

«За $35 тыс. он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник», — говорилось в сообщении СБУ. Для этого Муратов планировал использовать личные связи в правоохранительных органах.

В начале марта сотрудники СБУ задержали другого замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука. Тогда не уточнялось, что ему инкриминируют.