Зеленский сменил главу Одесской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Кипера главой Одесской областной военной администрации. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
«Назначить Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации», — говорится в документе.
Кипер начал работать в украинской прокуратуре в 2001 году. Он занимал различные должности в прокуратурах Одесской и Ивано-Франковской областей.
В период президентства Виктора Януковича он занимал должность заместителя начальника следственного управления Генпрокуратуры Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта уволил главу Одесской ОВА Максима Марченко. Он возглавлял Одесскую ОВА с 1 марта 2022 года. О причинах его отставки не говорилось, однако, по данным «РБК-Украина», в последнее время с Одесской ОВА было связано несколько коррупционных скандалов.
Так, в январе по подозрению в коррупции был задержан заместитель главы Марченко — Олег Муратов. По данным СБУ, он за $35 тыс. хотел содействовать подчиненному в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.
«За $35 тыс. он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник», — говорилось в сообщении СБУ. Для этого Муратов планировал использовать личные связи в правоохранительных органах.
В начале марта сотрудники СБУ задержали другого замглавы Одесской ОВА Игоря Ткачука. Тогда не уточнялось, что ему инкриминируют.