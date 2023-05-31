Власти сообщили об атаке на второй НПЗ на Кубани

Второй за сутки НПЗ подвергся атаке дрона, в этот раз ущерба нанесено не было, пожар не возник. Этой же ночью беспилотник атаковал другой завод в том же районе, там возгорание удалось к утру потушить

Фото: avto_region23 / VK

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) упал беспилотник, это произошло около 4 часов утра, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — сказано в сообщении.

Жизни местных жителей ничего не угрожает, никто не пострадал, ущерба имуществу нет, утверждают в оперштабе. Утром упавший дрон уничтожили взрывотехники в целях безопасности.

Ильский НПЗ расположен в поселке Ильский к юго-западу от Краснодара в Северском районе края. Его мощность — 6,6 млн тонн в год с шестью технологическими установками. ООО «КНГК-ИНПЗ» называет предприятие одним из ведущих НПЗ в Южном Федеральном округе.

Этой ночью беспилотник упал и на другом нефтеперерабатывающем заводе, Афипском, расположенный в том же Северском районе. После этого на заводе начался пожар. По информации Shot, во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута. К 4:37 мск пожар удалось потушить.



В мае несколько объектов нефтяной отрасли уже подвергались атакам, в том числе Ильский НПЗ. Он дважды подвергся ночным нападениям в начале месяца, начинался пожар. В ночь на 28 мая беспилотники снова попытались атаковать Ильский НПЗ, они были нейтрализованы. Завод не получил повреждений.