Зеленский учредил новый праздник в день крещения Руси

День украинской государственности будет отмечаться 28 июля — в день крещения Киевской Руси. Президент также пообещал, что этот день будет нерабочим

Владимир Зеленский (Фото: Florian Gaertner / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной рады по случаю 30-летия независимости республики подписал указ о праздновании Дня украинской государственности, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы — наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад и мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева — столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается», — заявил он.

Зарождение украинской государственности президент предложил отмечать в день крещения Киевской Руси, который отмечается на Украине 28 июля. Глава государства пообещал, что этот день будет нерабочим.

Украинский лидер также отметил, что власти страны сделают все возможное для возвращения останков выдающихся украинцев, которые похоронены за рубежом. «Украина будет возвращать свое — исторические и культурные ценности, которые находятся за границей», — добавил Зеленский.

Кроме Дня украинской государственности, на Украине 24 августа отмечается День независимости. В прошлом году День независимости стал юбилейным — прошло 30 лет со дня обретения Украиной независимости после распада СССР.

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24 августа 2021 года в Киеве прошел торжественный парад. Среди участников были военные стран НАТО — США, Великобритании и Чехии, а также военнослужащие Швеции, Финляндии и Грузии.

Выступая с речью по случаю праздника, президент отметил, что Украине после распада СССР за 30 лет удалось восстановить независимость, так как украинский народ является наследником существовавшей почти 1000 лет государственности. Тогда же Зеленский впервые сообщил о планах по учреждению на Украине нового праздника — Дня украинской государственности.