Общество , 24 авг, 17:24
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Украина отпраздновала День независимости. Фоторепортаж
Украина отметила свою 28-ю годовщину независимости. Впервые вместо парада — по инициативе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского — было проведено шествие. В нем приняли участие военнослужащие, медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры. На шествии присутствовали и все бывшие президенты Украины (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко), кроме Петра Порошенко. Действующий глава государства выступил с речью и объявил об установлении дня погибших защитников Украины, который будет ежегодно отмечаться 29 августа. Праздничные мероприятия в честь Дня независимости проходили по всей стране.
Владимир Зеленский
Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук (слева направо) во время праздничных мероприятий в День независимости на главной площади города.