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Политика ,  
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В России ввели мораторий на проверки валютного законодательства

Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности до 31 декабря текущего года
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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России с 1 июня по 31 декабря этого года будет введен мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря. «Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений. Кроме того, мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств», — сказано в сообщении правительства.

Постановление также предполагает продление до 1 декабря срока представления гражданами-резидентами отчетов за прошлый год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета. «Это решение обусловлено сложностями, с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами страны», — уточнили в кабмине.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее с инициативой ввести мораторий на применение штрафов по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования) до 31 декабря выходил Минфин, сообщал Telegram-канал «Майский указ». В Минфине рассказали каналу, что внесли в правительство соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта по снижению штрафов за такие нарушения.

В свою очередь, замруководителя ФТС Руслан Давыдов выступил против инициативы. «Нельзя говорить об отмене штрафов за нарушения валютного законодательства, так как за нарушения всегда должна быть ответственность. Если участник ВЭД (внешнеэкономическая деятельность. — РБК) нарушил не по своей вине, а потому что ему заблокировали счет, наложили арест на имущество или предприняли в отношении него другие неправомерные действия — а такой риск есть, и он большой, — мы предлагаем разбираться в каждом конкретном случае», — заявил он.

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Банк России с 24 февраля, с первого дня спецоперации на Украине, начал валютные интервенции, однако с 28 февраля вынужден был отказаться от этого, после того как власти США, Евросоюза, Великобритании и Японии заблокировали его операции с валютными резервами.

На этом фоне Минфин и ЦБ ввели для компаний-экспортеров норму по продаже валюты на внутреннем рынке. ЦБ также запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов — и физлиц, и юрлиц. Их вложения в российские акции и облигации фактически заморожены.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
кабмин Михаил Мишустин проверки валютный контроль
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