ФТС выступила против моратория на штрафы за валютные нарушения

ФТС не считает целесообразным полностью освобождать экспортеров от санкций за валютные нарушения, заявил первый замглавы службы Руслан Давыдов. Ранее с такой инициативой выступил Минфин

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

ФТС выступает против введения моратория на применение штрафных санкций к нарушителям валютного законодательства и считает, что в каждом случае требуется отдельное решение. Об этом в интервью РБК заявил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

«Нельзя говорить об отмене штрафов за нарушения валютного законодательства, так как за нарушения всегда должна быть ответственность. Если участник ВЭД (внешнеэкономической деятельности. — РБК) нарушил не по своей вине, а потому что ему заблокировали счет, наложили арест на имущество или предприняли в отношении его другие неправомерные действия — а такой риск есть, и он большой — мы предлагаем разбираться в каждом конкретном случае. Не раздавать индульгенции, а все-таки детально смотреть, была возможность вернуть выручку или нет», — сообщил он.

Ранее с инициативой ввести мораторий на применение штрафов по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования) до 31 декабря 2022 года выходил Минфин, сообщал Telegram-канал «Майский указ». В Минфине рассказали каналу, что внесли в правительство соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта по снижению штрафов за такие нарушения.

Мораторий поддерживает бизнес. Отменить до конца года ответственность за нарушения валютного законодательства для добросовестных резидентов, попавших под действие обстоятельств, связанных с санкциями, РСПП просил правительство еще в марте 2022 года. В письме к первому вице-премьеру Андрею Белоусову (есть у РБК) глава союза Александр Шохин указывал, что такое послабление снизит риски дестабилизации положения российских резидентов.

Законопроект о смягчении ответственности за валютные нарушения был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Он сокращает размер административных штрафов за незаконные валютные операции с действующих 75–100% от их суммы до 20–40% и с 3–10 до 3–5% за нерепатриацию экспортной выручки по рублевым внешнеторговым договорам.