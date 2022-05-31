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В МИД сообщили о плане на случай эвакуации российских посольств

Москва подготовила меры на случай эвакуации сотрудников посольств из недружественных стран
Замглавы ведомства Евгений Иванов сообщил, что не во всех странах власти реагируют на угрозы для российских сотрудников дипмиссий. В случае, если потребуется эвакуация, у Москвы готов план действий

В МИД России пока не видят необходимости в эвакуации дипломатических учреждений, расположенных в недружественных странах, однако план на такой случай есть, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов.

По его словам, в странах, где отмечается «повышенная активность русофобских элементов», власти принимают меры по защите посольств. Однако так происходит не везде, подчеркнул дипломат.

«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — отметил он.

В утвержденный в начале марта перечень недружественных стран входят почти 50 государств. Это все страны-члены ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сингапур, США, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие.

На Украине началась эвакуация российских дипломатов
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Вид на здание посольства Российской Федерации в Киеве

В этом году Россия уже проводила мероприятия по эвакуации своих дипломатических миссий — на Украине. О принятии такого решения МИД сообщил вечером 22 февраля, менее чем за двое суток до начала операции на Украине. В ведомстве пояснили, что с 2014 года посольство и генконсульства в Киеве, Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. Помимо этого, в адрес дипломатов поступали угрозы, их машины поджигали. В МИДе заявили, что украинские власти на это не реагировали.

Для защиты жизни работников посольства и генконсульств было решено эвакуировать, поясняли в министерстве. Эвакуация началась 23 февраля.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
МИД эвакуация посольство России
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