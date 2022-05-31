В МИД сообщили о плане на случай эвакуации российских посольств

Замглавы ведомства Евгений Иванов сообщил, что не во всех странах власти реагируют на угрозы для российских сотрудников дипмиссий. В случае, если потребуется эвакуация, у Москвы готов план действий

В МИД России пока не видят необходимости в эвакуации дипломатических учреждений, расположенных в недружественных странах, однако план на такой случай есть, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов.

По его словам, в странах, где отмечается «повышенная активность русофобских элементов», власти принимают меры по защите посольств. Однако так происходит не везде, подчеркнул дипломат.

«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — отметил он.

В утвержденный в начале марта перечень недружественных стран входят почти 50 государств. Это все страны-члены ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сингапур, США, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие.

В этом году Россия уже проводила мероприятия по эвакуации своих дипломатических миссий — на Украине. О принятии такого решения МИД сообщил вечером 22 февраля, менее чем за двое суток до начала операции на Украине. В ведомстве пояснили, что с 2014 года посольство и генконсульства в Киеве, Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. Помимо этого, в адрес дипломатов поступали угрозы, их машины поджигали. В МИДе заявили, что украинские власти на это не реагировали.

Для защиты жизни работников посольства и генконсульств было решено эвакуировать, поясняли в министерстве. Эвакуация началась 23 февраля.

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