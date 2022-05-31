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В Петербурге избили журналиста SOTA

В Санкт-Петербурге двое мужчин повалили на землю и избили журналиста Петра Иванова неподалеку от его дома, сообщил портал SOTA. Его госпитализировали. Портал связал инцидент с его материалом об отравлении в Заксобрании

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на журналиста SOTA Петра Иванова рядом с его домом, сообщил портал (его учредитель Александра Айнбиндер внесена в список СМИ-иноагентов) в Telegram.

По данным портала, двое мужчин повалили его на землю и избили, а перед тем, как скрыться, сфотографировали избитого журналиста и спросили: «будешь еще ***** творить?». По предварительным данным портала, у Иванова сотрясение мозга, его забрала «скорая помощь», чтобы доставить в Мариинскую больницу.

В пресс-службе городского отделения «Яблоко» сообщили, что Иванов также является сотрудником пресс-службы партии, депутаты намерены обратиться с полицию с требованием о возбуждении уголовного дела.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В SOTA связывают произошедшее с недавним материалом Иванова, в котором говорилось о массовом отравлении кандидатов в молодежный парламент Санкт-Петербурга в столовой Мариинского дворца. Вскоре после избиения журналисту сообщили, что он не прошел в следующий тур отбора в парламент, пишет портал.


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Речь идет о материале, который появился в Telegram-канале SOTA около недели назад — 24 мая. По данным портала, «несколько десятков» участников второго отборочного тура в Молодежный парламент города отравились 21 мая во время банкета в столовой. Несколько участников голосования рассказали порталу о болях в желудке, диарее, температуре выше 38 градусов и рвоте, одного человека госпитализировали. По их словам, писал SOTA, отравление произошло из-за котлет.

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Портал Закс.ру сообщал, что в больницу доставили одного из конкурсантов Дениса Котлова, его госпитализировали в Боткинскую больницу. Он рассказал изданию, что объясняет произошедшее отравлением. Портал сообщил, что те, кто не ел котлеты в столовой, на самочувствие не пожаловались.

О вероятном отравлении также сообщало издание «Фонтанка» со ссылкой на нескольких участников конкурса. Один из них сообщил изданию, что в больнице ему поставили диагноз функциональное расстройство кишечника, второй рассказал, что врачи выявили у него отравление. О симптомах отравления сообщили и несколько сотрудников Мариинского дворца, которые посещали столовую в пятницу, 20 мая, добавила «Фонтанка».

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Как писала SOTA, столовая Мариинского дворца не заключала договоров о поставке ей пищевых продуктов в прошлом и этом году, последние к этому дню контракты на поставки охлажденного мяса были датированы началом 2018 года. «Таким образом, кандидатов в молодежный парламент кормили либо мясом 4-летней давности, либо мясо закупали в обход законных процедур», — отмечал портал.

В пресс-службе парламента Санкт-Петербурга объяснили «Фонтанке» произошедшее ротавирусной инфекцией, причем речь идет, по их словам, о «единичных случаях». «То есть заразить друг друга ею участники могли и сами, занеся инфекцию в стены парламента», — утверждали в Законодательном собрании.

В комментарии для Закс.ру в пресс-службе сообщили, что не получали жалоб на питание, в столовой парламента «все нормально».

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