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Дело Навального ,  
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Соратники Навального нашли виновного в «сливе» данных с сайта акции

По версии ФБК (признан в России иноагентом), в утечке данных тех, кто зарегистрировался на акции в поддержку Навального, виновен бывший сотрудник фонда Федор Горожанко. Сам он называет подобные обвинения «враньем»
Федор Горожанко
Федор Горожанко (Фото: gorozhanko / Facebook)

Адреса электронной почты пользователей, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному», были «слиты» экс-сотрудником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Федором Горожанко, сообщили соратники оппозиционера Алексея Навального на его сайте.

В ФБК извинились за произошедшее и пообещали сделать все, «чтобы такого никогда не повторилось».

16 апреля зарегистрированным на сайте «Свободу Навальному» начали приходить письма, содержащие их личные данные и угрозу направить информацию о регистрации работодателю, сообщили в ФБК, уточнив, что к данным, которые оставляли пользователи на сайте, в рассылку попали также «личные данные из государственных баз — регистрации по месту жительства, места работы, данные с сайта госуслуг». На основании информации из утекших в сеть файлов в ФБК сделали вывод, что «слив» произошел не непосредственно с сайта, а с сервиса, который использовался для автоматизации почтовой рассылки.

После этого в ФБК установили, с какого IP-адреса предполагаемый злоумышленник посещал почтовый сервис, и сопоставили с IP-адресами тех, кто заходил в корпоративную почту фонда. В результате, утверждают в ФБК, выяснилось, что с того же IP-адреса некто заходил в личный почтовый ящик бывшего сотрудника ФБК Горожанко.

«Этот человек спустя несколько лет после увольнения решил покопаться в своей рабочей почте... И удивительное совпадение — в ФБК до увольнения он занимался рассылками. То есть имел доступ к секретному API-ключу», — говорится в сообщении.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Далее ФБК сослался на полученные им выписки с банковского счета, из которых следовало, что Горожанко вскоре после несанкционированной рассылки пользователям сайта внес на свой счет крупную сумму.

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Горожанко прокомментировал эти обвинения петербургскому изданию «Бумага». Он подтвердил, что действительно работал в ФБК до 2019 года и занимался почтовой рассылкой. По словам экс-сотрудника фонда, с расследованием он еще не ознакомился. «Из того, что там есть, я только вижу какую-то хакерскую атаку на мой банк. Потому что распечатки с моего банка выглядят как настоящие. А обвинения в том, что я что-то там взломал, выглядят не очень... Они выкладывают, что я оплачивал какие-то счета. Но одна распечатка — данные моего папы», — заявил Горожанко.

Бывший сотрудник ФБК говорит, что не получал названные фондом суммы. «Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, — вранье», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к Горожанко.

В середине мая телеканал «Дождь» сообщил, что в Московском метрополитене были уволены несколько сотрудников, чьи имена оказались в утекшей базе данных сторонника Навального. В профсоюзе столичного метро сообщали, что в связи с увольнением к ним обратились 38 сотрудников предприятия.

В Роскомнадзоре после утечки заявили, что ответственность за нее должны нести те, кто собирал эти данные, и начали проверку.

Горожанко — активист из Петербурга, в марте 2010 года он создал сайт «Заливает.СПб», где рассказывал о проблемах ЖКХ в городе. В 2013 году активист обсуждал дырявые крыши на рабочих встречах с на тот момент вице-губернатором Владимиром Лавленцевым, к тому времени он передал в жилищный комитет 368 жалоб жителей Петербурга на протечки кровель или некачественный ремонт крыш. Горожанко пытался избираться в Законодательное собрание по списку партии «Яблоко», входил в Гражданский комитет партии бизнесмена Михаила Прохорова «Гражданская платформа», а в конце 2013 года стал волонтером в штабе кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. В 2014 году Горожанко участвовал в выборах в муниципальные советы, но безуспешно.

Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Константин Нагаев Константин Нагаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Роман Кирьянов
Алексей Навальный утечка ФБК
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