Соратники Навального нашли виновного в «сливе» данных с сайта акции

По версии ФБК (признан в России иноагентом), в утечке данных тех, кто зарегистрировался на акции в поддержку Навального, виновен бывший сотрудник фонда Федор Горожанко. Сам он называет подобные обвинения «враньем»

Федор Горожанко (Фото: gorozhanko / Facebook)

Адреса электронной почты пользователей, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному», были «слиты» экс-сотрудником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Федором Горожанко, сообщили соратники оппозиционера Алексея Навального на его сайте.

В ФБК извинились за произошедшее и пообещали сделать все, «чтобы такого никогда не повторилось».

16 апреля зарегистрированным на сайте «Свободу Навальному» начали приходить письма, содержащие их личные данные и угрозу направить информацию о регистрации работодателю, сообщили в ФБК, уточнив, что к данным, которые оставляли пользователи на сайте, в рассылку попали также «личные данные из государственных баз — регистрации по месту жительства, места работы, данные с сайта госуслуг». На основании информации из утекших в сеть файлов в ФБК сделали вывод, что «слив» произошел не непосредственно с сайта, а с сервиса, который использовался для автоматизации почтовой рассылки.

После этого в ФБК установили, с какого IP-адреса предполагаемый злоумышленник посещал почтовый сервис, и сопоставили с IP-адресами тех, кто заходил в корпоративную почту фонда. В результате, утверждают в ФБК, выяснилось, что с того же IP-адреса некто заходил в личный почтовый ящик бывшего сотрудника ФБК Горожанко.

«Этот человек спустя несколько лет после увольнения решил покопаться в своей рабочей почте... И удивительное совпадение — в ФБК до увольнения он занимался рассылками. То есть имел доступ к секретному API-ключу», — говорится в сообщении.