В профсоюзе метро назвали число обращений об увольнениях из-за митинга

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Из-за увольнений после публикации данных об участии в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в профсоюз обратились 38 сотрудников Московского метрополитена. Об этом РБК сообщил председатель профсоюза предприятия Николай Гостев.

«На сегодняшний день через социальные сети дали о себе знать 64 человека, за защитой своих интересов обратились в профком 38 человек», — рассказал Гостев.

Он направил обращение главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором попросил содействовать восстановлению прав сотрудников метрополитена. Гостев уточнил, что, со слов сотрудников, руководство оказывало на них давление, чтобы они уволились по соглашению сторон. Тех, кто не согласился, уволили за прогулы, которые они не совершали, утверждает он. При этом, по словам Гостева, большинство увольнений за несуществующий прогул были оформлены с нарушением.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу московского метрополитена.