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Protonmail сообщил о единственном письме от угрожавшего рейсу Ryanair

С почтового ящика, с которого была отправлена угроза о минировании рейса Ryanair с Протасевичем, в Белоруссию ушло только одно письмо. Несостыковки в официальной версии случившегося в Минске объясняли тем, что писем было два
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Почтовый сервис Proton сообщил, что письмо с почтового ящика, с которого поступила угроза о бомбе на борту рейса Ryanair, приземлившегося в Минске, было только одно. Указание на это сервис добавил в пресс-релиз от 28 мая.

Релиз, опубликованный вскоре после появления расследования The Daily Beast и центра журналистских расследований «Досье» о письме с угрозой, дополнился фразой «единственное сообщение, отправленное в Белоруссию...». Внимание на это обратила «Медиазона».

В расследовании The Daily Beast была опубликована фотография электронного письма с сообщением о минировании, которым белорусские власти объяснили приземление рейса Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту в Минске. Из фото следовало, что оно было отправлено в национальный аэропорт Минска от имени «солдат ХАМАС» в 12:57 23 мая, почти через полчаса после того, как белорусские диспетчеры предупредили экипаж о возможной угрозе и рекомендовали приземлиться в Минске.

Власти Белоруссии утверждали, что подобные сообщения были также отправлены в аэропорты Афин, откуда вылетел самолет, и Вильнюса, куда он направлялся. Однако греческие авиаслужбы получение такого сообщения не подтвердили, а письмо в Литву оказалось отправленным не по адресу: его получил не аэропорт Вильнюса, а госпредприятие «Литовские аэропорты», которое обслуживает три авиагавани — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге.

После появления расследования The Daily Beast Следственный комитет Белоруссии заявлял, что было два письма с угрозой: одно было действительно получено в 12:56, после разворота лайнера, а другое — в 12:25.

Глава МИД Белоруссии оценил решение экипажа Ryanair сесть в Минске
Общество
Фото: Ian Waldie / Getty Images

В самолете, севшем в Минске 23 мая, летели белорусский журналист, бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега. После экстренного приземления оба были  задержаны по обвинению в организации массовых беспорядков и арестованы. Задержание и арест Протасевича после посадки лайнера Ryanair вызвало реакцию со стороны западных стран. Белоруссии был объявлен авиабойкот, «Белавиа» запретили совершать рейсы в большинство стран Европы, а европейские авиакомпании начали облетать территорию республики.

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Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Белоруссия Ryanair Protonmail
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