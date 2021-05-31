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В ЕС предложили ужесточить проверку для получателей шенгенских виз

ЕС планирует ужесточить правила получения шенгенских виз и глубже интегрировать базы данных стран соглашения. Новые правила предполагают необходимость делать «живое» фото при подаче заявления и сдачу отпечатков пальцев для детей
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Европейский совет утвердил новые правила выдачи шенгенских виз, которые предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и более глубокую интеграцию баз данных стран — членов ЕС, сообщается на сайте организации. Документ еще предстоит утвердить Европейскому парламенту.

Новые правила позволят улучшить проверку заявителей и помочь выявить тех, кто может «представлять угрозу безопасности» или быть потенциальным нарушителем миграционных законов, говорится в сообщении.

Сами изменения, включая технические, описаны в постановлении (.pdf) о новых правилах работы Визовой информационной системы (VIS), действующей в ЕС с 2011 года.

  • Фотографию для визы нужно будет делать при подаче заявления, в том числе для детей в возрасте до шести лет. Эта мера объясняется необходимостью препятствовать торговле детьми. Заранее сделанная и отпечатанная фотография может остаться в качестве дополнительного требования к пакету документов, страны смогут самостоятельно определять, нужно ли им дополнительное фото.
  • Изменения коснулись возраста претендентов на шенген, которые должны сдавать дактилоскопию: отпечатки пальцев после вступления правил в силу будут обязаны сдавать дети с шести лет (сейчас с 12 лет). Не сдавать отпечатки пальцев смогут граждане старше 75 лет — из-за «ухудшения качества» отпечатков пальцев у пожилых людей.
  • Биометрические данные детей до 12 лет будут удалены при выезде из Шенгенской зоны или при окончании срока действия визы. Биометрические данные получателей виз будут храниться в базах пять лет, как и сейчас.

В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы
Общество
Фото:Александра Мудрац / ТАСС

Будут интегрированы базы стран, где есть информация не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство (ВНЖ), также разрешающих свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Данные тех, кто подает заявление на визу или ВНЖ, также будут проверять через локальные базы — миграционные и базы правоохранительных органов. В документе указано, что в перспективе VIS будет сопряжена с базами Европола (например, Европол сможет получать данные VIS о наличии виз и ВНЖ, и наоборот), а также с базой Интерпола (например, консульства получат доступ к базам ранее осужденных за терроризм и тяжкие преступления) и другими базами данных ЕС.

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Правовой акт, одобренный Евросоветом, теперь предстоит принять Европейскому парламенту. Дедлайном для вступления новых правил в силу обозначен 2023 год.

Страны ЕС начали вводить ограничения на въезд на свою территорию в первой половине марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. По нормам ЕС, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а национальные правительства стран сообщества.

Дипмиссии Германии в России начнут принимать заявки на Шенген с июня
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

К началу августа 2020 года визовые центры большинства стран Европы возобновили свою работу в России, но получить шенгенскую визу могли не все желающие, а только те, у кого были определенные цели поездки (деловые поездки, медицинское обслуживание, а также студенческие визы, визы моряков, водителей грузовиков и др., — в зависимости от страны). Среди последних открывшихся визовых центров — визовый центр Генерального консульства Испании в России и дипмиссия Германии.

Получить немецкий шенген смогут те, у кого уже была виза сроком действия не менее двух лет. Предыдущая виза должна была быть выдана одним из зарубежных представительств ФРГ, срок ее действия должен был закончиться не раньше 1 апреля 2020 года. Визу не будут выдавать тем, кто хочет приехать в Германию в качестве туриста.

Испанский шенген — в том числе туристическую визу категории С — смогут получить те, у кого ранее были визы с минимальным сроком действия один год. «Приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три года и пять лет, а также родственникам граждан ЕС», — сообщало консульство. При этом наличие шенгенской визы не дает автоматического права на въезд в Шенгенскую зону, а поэтому въехать, например, в Испанию не представляется возможным при сохранении действующих ограничений на въезд, предупреждали в Генконсульстве.

Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
шенгенские визы Европейский совет туризм
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