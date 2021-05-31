В ЕС предложили ужесточить проверку для получателей шенгенских виз

Будут интегрированы базы стран, где есть информация не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство (ВНЖ), также разрешающих свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Данные тех, кто подает заявление на визу или ВНЖ, также будут проверять через локальные базы — миграционные и базы правоохранительных органов. В документе указано, что в перспективе VIS будет сопряжена с базами Европола (например, Европол сможет получать данные VIS о наличии виз и ВНЖ, и наоборот), а также с базой Интерпола (например, консульства получат доступ к базам ранее осужденных за терроризм и тяжкие преступления) и другими базами данных ЕС.

Правовой акт, одобренный Евросоветом, теперь предстоит принять Европейскому парламенту. Дедлайном для вступления новых правил в силу обозначен 2023 год.

Страны ЕС начали вводить ограничения на въезд на свою территорию в первой половине марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. По нормам ЕС, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а национальные правительства стран сообщества.

К началу августа 2020 года визовые центры большинства стран Европы возобновили свою работу в России, но получить шенгенскую визу могли не все желающие, а только те, у кого были определенные цели поездки (деловые поездки, медицинское обслуживание, а также студенческие визы, визы моряков, водителей грузовиков и др., — в зависимости от страны). Среди последних открывшихся визовых центров — визовый центр Генерального консульства Испании в России и дипмиссия Германии.

Получить немецкий шенген смогут те, у кого уже была виза сроком действия не менее двух лет. Предыдущая виза должна была быть выдана одним из зарубежных представительств ФРГ, срок ее действия должен был закончиться не раньше 1 апреля 2020 года. Визу не будут выдавать тем, кто хочет приехать в Германию в качестве туриста.

Испанский шенген — в том числе туристическую визу категории С — смогут получить те, у кого ранее были визы с минимальным сроком действия один год. «Приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три года и пять лет, а также родственникам граждан ЕС», — сообщало консульство. При этом наличие шенгенской визы не дает автоматического права на въезд в Шенгенскую зону, а поэтому въехать, например, в Испанию не представляется возможным при сохранении действующих ограничений на въезд, предупреждали в Генконсульстве.