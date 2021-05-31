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Политика ,  
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В Сеуле заявили о рекордном в этом году отсутствии Ким Чен Ына на публике

Северокорейского лидера не видели на публике с 6 мая. В Южной Корее заявили, что веских причин для отсутствия нет и делать выводы пока рано. В прошлом году Ким Чен Ын пропадал несколько раз, самое большее — на 25 дней
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Linh Pham / Getty Images)

Председатель КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня, это рекордное отсутствие северокорейского лидера в 2021 году. Об этом заявили в южнокорейском Министерстве объединения, передает Yonhap.

Последний раз Ким Чен Ын показывался на публике 6 мая во время фотосессии с семьями военных после их концерта.

«Это самый продолжительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына», — сообщил пресс-секретарь министерства Ли Чон Чжу.

Жена Ким Чен Ына после года отсутствия на публике пришла с мужем в театр
Политика
Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын (в центре)

Однако, по его словам, делать какие-то выводы из-за этого факта неуместно, поскольку видимых причин для ухода северокорейского лидера из поля зрения общественности нет.

На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи последняя фотография Ким Чен Ына появилась 6 мая. Она была сделана на концерте художественных коллективов семей солдат армии КНДР, который лидер посетил вместе с супругой Ли Соль Чжу.

СМИ сообщили о первом появлении Ким Чен Ына на публике за 25 дней
Политика
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В прошлом году самое долго отсутствие Ким Чен Ына на публике длилось 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. До этого северокорейский лидер дважды исчезал из поля зрения общественности весной.

В апреле 2020 года Ким Чен Ын долгое время не показывался на публике, что вызвало предположения в южнокорейских и западных СМИ о его болезни. В частности, Daily NK писала, что он перенес операцию на сердце, для чего привлекались врачи из Китая. Однако 1 мая 2020-го он присутствовал на открытии завода по производству удобрений. Позже разведка Южной Кореи опровергла сведения о перенесенной операции и предположила, что отсутствие лидера связано с решением внутренних проблем.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
КНДР Ким Чен Ын Южная Корея
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