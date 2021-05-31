В Сеуле заявили о рекордном в этом году отсутствии Ким Чен Ына на публике
Председатель КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня, это рекордное отсутствие северокорейского лидера в 2021 году. Об этом заявили в южнокорейском Министерстве объединения, передает Yonhap.
Последний раз Ким Чен Ын показывался на публике 6 мая во время фотосессии с семьями военных после их концерта.
«Это самый продолжительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына», — сообщил пресс-секретарь министерства Ли Чон Чжу.
Однако, по его словам, делать какие-то выводы из-за этого факта неуместно, поскольку видимых причин для ухода северокорейского лидера из поля зрения общественности нет.