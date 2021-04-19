Кремль заявил об обсуждении данных о покушении на Лукашенко с Байденом

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали по телефону данные о том, что в России на президента Белоруссии Александра Лукашенко готовят покушение. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Да, [обсуждали]», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

17 апреля ФСБ сообщила о том, что в Москве совместно с белорусским КГБ были задержаны два человека, которые, по данным спецслужбы, планировали устроить военный переворот Минске. Задержанные — Юрий Зенкович, у которого есть гражданство Белоруссии и США, и гражданин Белоруссии Александр Федута.

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