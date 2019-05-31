Лавров попросил Токио не будоражить общественность темой мирного договора

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,17 +0,20 EUR Бирж. 72,55 +0,23 Brent 67,55 -1,31% USD Нал. 65,93 64,57 EUR Нал. 73,30 71,93 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1128 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 257,00 -15,00 IMOEX 2 659,52 +0,70% RTSI 1 286,52 +0,83% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
МВД не дало вывезти в Белоруссию 60 мешков с бивнями мамонта Общество, 09:25 Гидрометцентр сообщил об ослаблении жары и новом потеплении в Москве Общество, 09:11 Как сделать венчурную среду в России эффективной Pro, 09:05 «Яндекс», «Дикси» и «Ламода»: в Москве назвали лучшие офисы 2019 года Недвижимость, 09:05  Владимир Литвиненко снова стал лидером по доходам среди ректоров России Общество, 09:03 Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня при жаре в офисе Общество, 08:54 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 08:49 Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью Технологии и медиа, 08:49 Саймон Синек: «Большинство руководителей вредят своим компаниям» Pro, 08:35 Россия предложила Японии полностью отказаться от виз Политика, 08:28 Лавров попросил Токио не будоражить общественность темой мирного договора Политика, 08:22 Управляем вместе: зачем среднему бизнесу независимые директора Pro, 08:18 Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой из бюджета Общество, 08:07 Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса РБК и «Билайн» Бизнес, 08:05
Политика ,  
0 
Лавров попросил Токио не будоражить общественность темой мирного договора
Переговоры о мирном договоре с Японией стали намного интенсивнее, но это не означает сближения позиций Москвы и Токио, отметил Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на рост активности в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору, в этом вопросе все еще немало проблем, передает ТАСС.

Интенсификация данного процесса не означает, что позиции сторон сблизились, добавил министр. «В этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Политика
В Кремле не рассматривают возможность передачи Курил Японии

Стороны договорились не комментировать ход переговоров подробно, добавил глава МИДа. По словам российского министра, Токио и Москва согласовали график встреч по проблеме. В частности, встреча в формате «два плюс два» с участием глав МИД и Минобороны обеих стран пройдет в рамках подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Встреча двух лидеров, по его словам, пройдет 29 июня на саммите G20 в Осаке.

Фотогалерея 
Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны между странами, но мирный договор не заключен до сих пор. Этому препятствует территориальный спор о принадлежности Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хамобаи, их она считает своей исконной территорией. Россия же считает, что острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Японский премьер-министр в феврале заявлял, что заключение мирного договора будет зависеть от демаркации границ «северных территорий», которыми в Токио считают Южные Курилы.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сергей Лавров, Япония, мирный договор
Материалы по теме
Япония назвала неприемлемым размещение Россией истребителей на Курилах
Политика
В Японии потребовали отставки предложившего отвоевать Курилы депутата
Политика
Японский депутат покинет партию после слов об отвоевании Курил
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter