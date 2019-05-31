Лавров попросил Токио не будоражить общественность темой мирного договора

Переговоры о мирном договоре с Японией стали намного интенсивнее, но это не означает сближения позиций Москвы и Токио, отметил Сергей Лавров

Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на рост активности в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору, в этом вопросе все еще немало проблем, передает ТАСС.

Интенсификация данного процесса не означает, что позиции сторон сблизились, добавил министр. «В этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Стороны договорились не комментировать ход переговоров подробно, добавил глава МИДа. По словам российского министра, Токио и Москва согласовали график встреч по проблеме. В частности, встреча в формате «два плюс два» с участием глав МИД и Минобороны обеих стран пройдет в рамках подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Встреча двух лидеров, по его словам, пройдет 29 июня на саммите G20 в Осаке.