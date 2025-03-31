Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с Трампом

Премьер Словакии обсуждал с американскими чиновниками планы США ввести новые тарифы. Накануне ему позвонила фон дер Ляйен, полчаса его ругала и назвала «полным идиотом»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его «отругала» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за общение с президентом США Дональдом Трампом, его слова приводит телеканал TA3.

Глава правительства сообщил, что поговорил по телефону с фон дер Ляйен, они обсуждали тарифы, которые Трамп планирует ввести в отношении Европы.

«Урсула ужасно меня ругала. Вот, Роберт, чего ты добился, с какой стати ты вел переговоры с этим Трампом», — рассказал Фицо. По его словам, глава ЕК «полчаса» его ругала и назвала «полным идиотом».

В феврале Фицо ездил в США, где встречался в том числе с бизнесменом и главой Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском и обсуждал с ним американские пошлины на европейские товары.

Трамп собирается ввести импортные пошлины против всего мира 2 апреля и называет эту дату «Днем освобождения Америки». В частности, речь идет о 25-процентных тарифах на импорт автомобилей в США.

По словам словацкого премьера, пошлины больше всего повлияют на автомобильную промышленность Словакии, где есть заводы Volkswagen и Jaguar Landrover.

«Тарифы будут иметь три измерения, — считает Фицо. — Первое измерение заключается в том, что все государства — члены Евросоюза будут обременены новыми тарифами на все товары и услуги, второе измерение затрагивает различные стандарты, которые могут в определенной степени усложнить экспорт продукции из Европы в США». Он также отметил, что «таможенная политика США будет особенно важна для Словакии в отношении автомобилей, фармацевтической промышленности и полупроводников».

Он сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с автопроизводителями. «Мы очень внимательно выслушаем, какие меры они предложат, и предложим их Европейской комиссии с профессиональной точки зрения, чтобы Европейский союз мог вести переговоры и реагировать вместе», — пояснил Фицо.

Как сообщал Bloomberg, Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG могут потерять €3,4 млрд ($3,7 млрд) из-за тарифов на автомобили. США являются вторым по величине рынком экспорта автомобилей ЕС после Великобритании. В прошлом году Соединенные Штаты импортировали почти 750 тыс. автомобилей, произведенных в Евросоюзе, на общую сумму €38,5 млрд, отмечало агентство со ссылкой на данные ACEA.