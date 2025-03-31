Молдавия объявила троих сотрудников посольства России персонами нон грата
МИД Молдавии объявил троих сотрудников посольства России персонами нон грата, они должны покинуть республику. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).
Соответствующая нота вручена российскому послу.
«Решение молдавских властей основано на четких доказательствах осуществления деятельности, противоречащей дипломатическому статусу, на территории Республики Молдова», — говорится в заявлении.
ТАСС сообщал, что посол Олег Озеров прибыл в МИД в связи с обвинениями со стороны спецслужб.
31 марта глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ заявил, что депутат Александр Нестеровский бежал в Приднестровье при содействии посольства России. 19 марта Нестеровский был приговорен к 12 годам тюремного заключения по делу о коррупции.
Спецслужба утверждает, что за день до оглашения приговора Нестеровский скрылся на территории российской дипмиссии в Кишиневе, а на следующий день был вывезен в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами. По словам Мустяцэ, машина направилась прямо в Тирасполь. СИБ заявила, что располагает доказательствами того, что депутат выехал в Приднестровье с помощью российских дипломатов, в том числе видеозаписями.
Посольство России в Кишиневе отвергло обвинения СИБ в содействии побегу Нестеровского, назвав их «голословными и неприемлемыми». Там призвали Кишинев воздерживаться «от провокационных домыслов» и вернуться «к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, что отвечает коренным интересам народов» обеих стран.
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