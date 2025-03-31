Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали договор об общей границе

Лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка границ трех стран

Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев (Фото: пресс-служба Президента Республики Узбекистан)

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о точке стыка границ трех стран, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

«Данный документ <...> будет служить обеспечению целям стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона», — говорится в сообщении.

Церемония подписания прошла в рамках встречи президентов в Худжанде — городе в Согдийской области на севере Таджикистана, пишет таджикистанское информационное агентство «Ховар».

В тот же день президенты Киргизии и Таджикистана провели встречу в формате тет-а-тет и подписали протокол об обмене ратификационными грамотами.

После распада СССР на границе Киргизии и Таджикистана образовались спорные участки, где периодически происходили вооруженные столкновения. В частности, в сентябре 2022 года военные двух стран устроили в Баткенской области перестрелку, в ходе боев погибли более ста человек. Стороны обвинили в произошедшем друг друга.

Главная причина столкновений — неделимитированная граница. В частности, Баткенская область на юго-западе Киргизии граничит с Узбекистаном и Таджикистаном, на ее территории находятся анклавы этих государств.

Переговоры о делимитации и демаркации границы между Бишкеком и Душанбе продолжались с декабря 2002 года. В марте 2025 года президенты Киргизии и Таджикистана после почти 23 лет переговоров между странами подписали договор о спорных участках границы.