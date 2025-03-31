 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали договор об общей границе

Лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка границ трех стран
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон&nbsp;и Шавкат Мирзиёев
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев (Фото: пресс-служба Президента Республики Узбекистан)

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о точке стыка границ трех стран, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

«Данный документ <...> будет служить обеспечению целям стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона», — говорится в сообщении.

Церемония подписания прошла в рамках встречи президентов в Худжанде — городе в Согдийской области на севере Таджикистана, пишет таджикистанское информационное агентство «Ховар».

В тот же день президенты Киргизии и Таджикистана провели встречу в формате тет-а-тет и подписали протокол об обмене ратификационными грамотами.

Киргизия и Таджикистан подписали договор об общей границе
Политика
Эмомали Рахмон (слева) и&nbsp;Садыр Жапаров

После распада СССР на границе Киргизии и Таджикистана образовались спорные участки, где периодически происходили вооруженные столкновения. В частности, в сентябре 2022 года военные двух стран устроили в Баткенской области перестрелку, в ходе боев погибли более ста человек. Стороны обвинили в произошедшем друг друга.

Главная причина столкновений — неделимитированная граница. В частности, Баткенская область на юго-западе Киргизии граничит с Узбекистаном и Таджикистаном, на ее территории находятся анклавы этих государств.

Переговоры о делимитации и демаркации границы между Бишкеком и Душанбе продолжались с декабря 2002 года. В марте 2025 года президенты Киргизии и Таджикистана после почти 23 лет переговоров между странами подписали договор о спорных участках границы.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева
Узбекистан Таджикистан Киргизия Договор
Материалы по теме
Киргизия и Таджикистан подписали договор об общей границе
Политика
Путин обсудил с президентом Таджикистана итоги сотрудничества за 2024 год
Политика
В Таджикистане экс-главу МИД осудили за попытку госпереворота
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских беспилотников за суткиПолитика, 13:38
Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. ФоторепортажПолитика, 13:30 
Двух жителей Приморья будут судить за совершенное 29 лет назад убийствоОбщество, 13:29
В ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕСПолитика, 13:24
Какие возможности открывают для бизнеса из России рынок и экономика ИндииОтрасли, 13:21
Кабмин одобрил законопроект о новом основании для признания иноагентомПолитика, 13:21
Песков оценил возможность разговора Путина с «взбешенным» ТрампомПолитика, 13:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пользователи устали от сложных паролей. Как компании избавиться от нихPro, 13:20
Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетикеПолитика, 13:10
Марин Ле Пен отстранили от участия в выборахПолитика, 13:08
У стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли украинский ИННОбщество, 13:04
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России на австралийскийСпорт, 12:56
СК рассказал, сколько раз успел выстрелить мужчина с крыши в МурманскеОбщество, 12:56