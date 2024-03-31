Республиканец призвал поступить «как в Хиросиме» в конфликте на Украине

Конгрессмен Уолберг во время общения с избирателями сказал, что конфликты в секторе Газа и на Украине нужно быстрее закончить. «Это должно быть похоже на Нагасаки и Хиросиму», — заявил он. Позднее свои слова он назвал метафорой

Тим Уолберг (Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Конгрессмен-республиканец Тим Уолберг назвал метафорой свои слова о том, что конфликты на Украине и в секторе Газа нужно закончить быстрее, поступив так, как это было с Хиросимой и Нагасаки. Об этом он написал в Х (бывший Twitter).

Ранее в Сети появилось видео, на котором было слышно голос конгрессмена (но его самого не было видно), когда он отвечал на вопрос избирателя о том, почему за американские деньги строится временный причал для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Во-первых, республиканец выразил мнение, что это не нужно делать, во-вторых, сказал: «Это должно быть похоже на Нагасаки и Хиросиму. Поскорее покончим с этим».

Офис Уолберга предоставил CNN полную расшифровку ответа конгрессмена, где также упоминался конфликт на Украине.

«То же самое должно быть и на Украине. Победите [президента Владимира] Путина быстро», — сказал он и призвал выделять деньги не на гуманитарные цели, а «для уничтожения России».

6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В течение нескольких месяцев после взрывов в первом городе погибли, по разным оценкам, от 90 тыс. до 166 тыс. человек, во втором — около 80 тыс. Еще тысячи скончались позднее от последствий в форме ожогов, лучевой болезни и рака.

В своем посте в Х Уолберг сказал, что использование ядерного оружия — это «последнее, за что я бы выступал». По его словам, свою «метафору» он использовал для того, чтобы передать необходимость достижения быстрой победы Израиля и Украины без использования американских войск.

«Чем скорее ХАМАС и Россия сдадутся, тем легче будет двигаться вперед. Использование этой метафоры вместе с удалением контекста исказило мое послание, но я полностью поддерживаю эти убеждения и поддерживаю наших союзников», — отметил Уолберг.