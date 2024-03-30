Во дворце правительства Перу прошли обыски из-за дела против президента

В доме президента Перу Дины Болуарте и в резиденции главы государства прошли обыски из-за «дела Rolex». Речь идет о незадекларированной коллекции дорогостоящих часов, верховный судья выдал санкцию на обыски

Обстановка у Дворца правительства в Лиме, Перу (Фото: Sebastian Castaneda / Reuters)

Сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) прибыли во Дворец правительства (резиденция президента), где находилась президент Дина Болуарте, сообщил RPP премьер-министр Густаво Адрианзен.

Прокуратура прибыла на место в 4:29 утра по местному времени (12:29 мск) для проведения обыска по так называемому «делу Rolex» в отношении Болуарте. Один из прокуроров Халви Колчадо сообщил журналистам, что они «проведут осмотр во Дворце правительства». «Все конфиденциально, позже прокуратура сообщит о том, что изъято», — сказал он.

Адвокаты Болуарте также прибыли к зданию, не сделав заявлений для СМИ, отмечает RPP. Прокуратура появилась у резиденции президента спустя несколько часов после того, как обыски начались дома у Болуарте. Как сообщал портал, дверь представителям прокуратуры не открыли, после чего полицейские выбили ее с помощью тарана. Болуарте дома не оказалось, на месте были ее адвокаты.

Верховный судья Хуан Карлос Чекли Сория выдал санкцию на обыск. До этого Генпрокуратура подала запрос в связи с предполагаемым преступлением, связанным с незаконным обогащением, а также с недекларирования дорогостоящих часов.

В середине марта портал La Encerrona сообщил, что у президента есть коллекция люксовых часов, в том числе Rolex, проанализировав около 10 тыс. фотографий. По подсчетам портала, у Болуарте 14 дорогостоящих часов. В частности, во время своих публичных выступлений президент носила часы Rolex, «сделанные из стали с розовым золотом», которые стоят от $6 до 14 тыс. и превышают зарплату главы государства: 15 тыс. сингапурских долларов (порядка $11 тыс.).

Сама президент не стала отрицать, что у нее есть часы Rolex, добавив, что это — «плод ее работы». «Я хочу сказать не предвзятым СМИ, а всему Перу: «Я работаю с 18 лет, и то, что у меня есть, является результатом моих усилий и моей работы». Конкретный предмет из прошлых лет, и я использую его очень редко», — заявила она 15 марта, отказавшись привести подробности.

Адрианзен после проведения обысков исключил, что Болуарте или кто-либо из правительства собирается уйти в отставку.

Дина Болуарте была вице-президентом, когда к власти в Перу пришел Педро Кастильо. Он одновременно назначил ее министром развития и социальной интеграции. В декабре 2022 года Кастильо объявили импичмент в ответ на его решение распустить конгресс и объявить чрезвычайное положение. Отстраненного лидера обвинили в попытке государственного переворота, он арестован.

В стране после этого начались протесты: сторонники Кастильо требовали проведения досрочных выборов, роспуска парламента и отставки Болуарте. Во время беспорядков были жертвы. Болуарте отказалась уходить в отставку и предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года.