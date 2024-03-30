 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Во дворце правительства Перу прошли обыски из-за дела против президента

Во дворце правительства Перу прошли обыски из-за следствия против президента
В доме президента Перу Дины Болуарте и в резиденции главы государства прошли обыски из-за «дела Rolex». Речь идет о незадекларированной коллекции дорогостоящих часов, верховный судья выдал санкцию на обыски
Обстановка у&nbsp;Дворца правительства в Лиме, Перу
Обстановка у Дворца правительства в Лиме, Перу (Фото: Sebastian Castaneda / Reuters)

Сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) прибыли во Дворец правительства (резиденция президента), где находилась президент Дина Болуарте, сообщил RPP премьер-министр Густаво Адрианзен.

Прокуратура прибыла на место в 4:29 утра по местному времени (12:29 мск) для проведения обыска по так называемому «делу Rolex» в отношении Болуарте. Один из прокуроров Халви Колчадо сообщил журналистам, что они «проведут осмотр во Дворце правительства». «Все конфиденциально, позже прокуратура сообщит о том, что изъято», — сказал он.

Адвокаты Болуарте также прибыли к зданию, не сделав заявлений для СМИ, отмечает RPP. Прокуратура появилась у резиденции президента спустя несколько часов после того, как обыски начались дома у Болуарте. Как сообщал портал, дверь представителям прокуратуры не открыли, после чего полицейские выбили ее с помощью тарана. Болуарте дома не оказалось, на месте были ее адвокаты.

Верховный судья Хуан Карлос Чекли Сория выдал санкцию на обыск. До этого Генпрокуратура подала запрос в связи с предполагаемым преступлением, связанным с незаконным обогащением, а также с недекларирования дорогостоящих часов.

Экс-президент Перу вышел на свободу после 16 лет заключения
Политика
Альберто Фухимори (в центре)

В середине марта портал La Encerrona сообщил, что у президента есть коллекция люксовых часов, в том числе Rolex, проанализировав около 10 тыс. фотографий. По подсчетам портала, у Болуарте 14 дорогостоящих часов. В частности, во время своих публичных выступлений президент носила часы Rolex, «сделанные из стали с розовым золотом», которые стоят от $6 до 14 тыс. и превышают зарплату главы государства: 15 тыс. сингапурских долларов (порядка $11 тыс.).

Сама президент не стала отрицать, что у нее есть часы Rolex, добавив, что это — «плод ее работы». «Я хочу сказать не предвзятым СМИ, а всему Перу: «Я работаю с 18 лет, и то, что у меня есть, является результатом моих усилий и моей работы». Конкретный предмет из прошлых лет, и я использую его очень редко», — заявила она 15 марта, отказавшись привести подробности.

Читайте на РБК Pro
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России

Адрианзен после проведения обысков исключил, что Болуарте или кто-либо из правительства собирается уйти в отставку.

Дина Болуарте была вице-президентом, когда к власти в Перу пришел Педро Кастильо. Он одновременно назначил ее министром развития и социальной интеграции. В декабре 2022 года Кастильо объявили импичмент в ответ на его решение распустить конгресс и объявить чрезвычайное положение. Отстраненного лидера обвинили в попытке государственного переворота, он арестован.

В стране после этого начались протесты: сторонники Кастильо требовали проведения досрочных выборов, роспуска парламента и отставки Болуарте. Во время беспорядков были жертвы. Болуарте отказалась уходить в отставку и предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года.

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Перу обыски rolex
Материалы по теме
Экс-президент Перу вышел на свободу после 16 лет заключения
Политика
В Перу при нападении на шахту погибли девять человек
Общество
Новая президент Перу предложила провести досрочные выборы в 2024 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России Спорт, 21:36
Во дворце правительства Перу прошли обыски из-за дела против президента Политика, 21:33
В Тихвине задержали сварщика за комментарий о теракте в «Крокусе» Общество, 21:32
Польские пограничники подняли тревогу из-за ухода отары овец на Украину Общество, 21:25
«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России Спорт, 20:59
Экс-сотрудника внутренней разведки Австрии арестовали по делу Wirecard Политика, 20:56
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
В Кургане решили экстренно эвакуировать аварийный дом Общество, 20:42
У «Крокуса» в память о жертвах теракта выступил оркестр Гергиева Общество, 20:35
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 20:22
Ковальчук заявил об отсутствии сожалений о переходе в «Спартак» Спорт, 20:17
Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России более 400 мигрантов Общество, 20:15
В Баварии раскритиковали легализацию марихуаны в преддверии Октоберфеста Общество, 20:09