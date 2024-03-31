Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле

Правящая партия Турции не сумела вернуть себе контроль над двумя ключевыми экономическими и политическими центрами страны — Стамбулом и Анкарой. Оба города находятся под контролем оппозиции с 2019 года

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Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в двух ключевых городах Турции — Анкаре и Стамбуле, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает турецкое информационное агентство Anadolu. Голосование стало реваншем оппозиции после поражения в президентских выборах в мае 2023 года.

Действующий мэр Анкары Мансур Яваш, баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП), сумел удержать свою должность. По итогам подсчета 41,96% бюллетеней чиновник набрал 58,56% голосов, а кандидат от правящей партии Тургут Алтынок — 33,63%.

В Стамбуле победу также одержал действующий мэр города и кандидат от РНП Экрем Имамоглу. После подсчета 67,96% бюллетеней политик набрал 50,31% голосов, а его оппонент из ПСР и бывший министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум — 40,99%.

Муниципальные выборы прошли во всех 81 провинциях Турции. Проголосовать в них могли все граждане страны, достигшие возраста 18 лет, — в общей сложности 61,4 млн человек. Турецкие выборы — как всеобщие, так и муниципальные — отличаются крайне высокой явкой (около 90%).

Почему выборы в Стамбуле так важны для Эрдогана

Несмотря на то, что муниципальные выборы в большинстве стран редко оказывают влияние на внутриполитические процессы, исход битвы за Анкару и особенно Стамбул будет иметь решающее значение для будущего всей Турции, писали Reuters и Politico еще до выборов.

Политическая карьера самого президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана началась с его избрания мэром этого города в 1994 году, и в 2019-м политик говорил: «Тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию». Однако на выборах в марте того года победу неожиданно одержал Экрем Имамоглу, он обошел ставленника Эрдогана, бывшего премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, всего на 13 тыс. голосов (0,16%). Та же участь постигла правящую партию и в Анкаре, мэрами которой с 1994 года были политики из ПСР и ее предшественницы, Партии добродетели.

На следующий же день после оглашения результатов выборов ПСР потребовала пересчета голосов в Стамбуле, а затем и вовсе добилась аннулирования результатов плебисцита. На перевыборах, которые состоялись 23 июня того же года, победу вновь одержал Имамоглу. Во второй раз политик даже улучшил свой результат, обойдя соперника на более чем 800 тыс. голосов (или 9%).

В ходе президентской кампании 2023 года Имамоглу и Яваш рассматривались в качестве потенциальных кандидатов на пост президента от альянса оппозиционных сил, однако в конечном итоге выбор был сделан в пользу тогдашнего председателя РНП, Кемаля Кылычдароглу. Однако во втором туре выборов победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер набрал более 52%, а его оппонент — чуть менее 48%.

ПСР также сумела удержать большинство в турецком парламенте. Выступая с торжественной речью, Эрдоган пообещал сторонникам, что вернет контроль над главным экономическим и культурным центром страны: «Мы начали со Стамбула, мы продолжим со Стамбула». На город приходится 18% населения Турции и около трети ВВП всей страны. Бюджет Стамбула значительно превосходит все остальные населенные пункты — 516 млрд турецких лир (около $16 млрд) против 92 млрд у Анкары.

Как победа оппозиции повлияет на президентские выборы в 2028 году

Опросы общественного мнения, проведенные незадолго до выборов, указывали на небольшое преимущество Имамоглу перед Муратом Курумом, выдвинутым от ПСР. Действующего мэра Стамбула, в частности, планировало поддержать значительная часть курдского населения города, несмотря на участие в выборах кандидата от прокурдской Демократической партии народов (ДПН), сообщал Reuters.

Победа Имамоглу в Стамбуле закрепляет за ним статус одного из сильнейших политиков страны, который уже трижды сумел одержать победу над ставленниками Эрдогана и опирается на поддержку широкого спектра народных масс. Как заявил Politico политик в окружении мэра Стамбула, подобный успех открывает Имамоглу путь к выдвижению на пост президента в 2028 году.

При этом портал Yetkin Report сообщает, что Имамоглу пользуется поддержкой далеко не всех своих однопартийцев: внутри РНП сохраняется фракция, заинтересованная в возвращении на пост председателя партии Кемаля Кылычдароглу (он покинул его в ноябре 2023 года на фоне поражения в президентских выборах).

Впрочем, победа Имамоглу на муниципальных выборах может привести и к внутренней трансформации самой партии, сместив фокус с идеологии на реальную борьбу за власть, а также способствовать выходу на первый план молодых политиков и политиков-женщин, отмечает аналитик Мурат Йеткин.