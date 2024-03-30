FT рассказала о предстоящей «битве Эрдогана за Стамбул»

В Турции началась «битва за Стамбул» между оппозицией и властью. В случае победы президентского ставленника оппозиция потеряет последний шанс стать на пути Эрдогана, предупреждают эксперты

Стамбул, Турция (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В воскресенье 31 марта состоятся выборы мэра Стамбула, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) будут пытаться победить оппозиционного мэра. Происходящее станет важным полем битвы между турецкой властью и оппозицией, пишет Financial Times.

Победа кандидата от оппозиции Экрема Имамоглу на предыдущих мэрских выборах в 2019 году стала неожиданностью. Партия Эрдогана была настолько уязвлена поражением, что добилась повторного голосования, но снова проиграла. Теперь кандидатом от партии власти стал бывший министр урбанизации Мурат Курум. Он в период превыборной кампании был единственным политиком помимо Эрдогана в стране, о котором проправительственные издания публиковали хвалебные заметки.

Сейчас жители Стамбула преимущественно отдают предпочтение оппозиционному Имамоглу, следует из результатов опросов, но разрыв с конкурентом сильно разнится в разных исследованиях. К примеру, мартовский опрос Metropoll дал ему 39,5%, что почти на 10% больше кандидата от партии власти, но проведенный Financial Times опрос показал: отрыв лидера гонки от конкурента составляет всего 3%.

Стамбул представляет особую важность для Эрдогана, который родился в нем и занимал должность мэра в 1994-1998 годах. Население города — 15,7 млн человек, что равняется одной пятой от всех 85 млн населения Турции. Столичный регион — главный экономический центр страны, который вносит значительный вклад в ВВП Турции. Контроль над Стамбулом означает контроль над значительной частью экономической деятельности Турции, включая торговлю, туризм и финансы.

Эксперты отмечают важность нынешних выборов для турецкой оппозиции, альянс которой распался после поражения на президентских выборах в мае. Муниципальные выборы в это воскресенье проходят по всей Турции и оппозиционные силы выдвинули своих кандидатов в разных регионах страны.

«Это решающие выборы для оппозиционных партий, которые и так находятся в растерянности. Если они проиграют Стамбул, они окажутся в сложном положении», — указал Берк Эсен, профессор стамбульского университета Сабанчи.

В оппозиционной Республиканской народной партии (НРП), к которой принадлежит оппозиционный мэр, выразились более прямо. «Люди потеряют надежду [если Имамоглу проиграет], у оппозиции больше не будет сил встать на пути Эрдогана», — предупредил высокопоставленный оппозиционер на условиях анонимности.

Эрдоган прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить победу над оппозиционным кандидатом. «Мы откроем двери в новую эру 31 марта […] Куда бы я ни приехал, я говорю всем, чтобы они звонили своим родственникам в Стамбул и просили их проголосовать за ПСР», — заявил он на стамбульском митинге 24 марта. Он пообещал, что «Стамбул вернется к настоящему владельцу».