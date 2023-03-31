МИД назвал программу Буша по оружию «индульгенцией» для перехвата судов

Москва вышла из ИБОР из-за неготовности западных стран к равноправному и конструктивному сотрудничеству и несогласия с использованием инициативы по оружию массового поражения как «индульгенции» на перехват судов

Фото: Burak Kara / Getty Images

Россия не согласна с тем, что Запад использует Инициативу по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения (ИБОР-ОМУ) как «индульгенцию» на перехват судов, заявили РБК в департаменте информации и печати МИДа, комментируя отказ Москвы от участия в ней.

«ИБОР нужна Западу как «индульгенция» для осуществления перехватов любых не понравившихся судов на море и в воздухе без оглядки на международное право и решения СБ ООН. Мы с таким подходом не согласны, как и целый ряд других крупных государств, включая наших партнеров по БРИКС и ШОС, которые в ИБОР не участвуют», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве уточнили, что Москва вышла из ИБОР 23 декабря 2022 года, объяснив такой шаг неготовностью западных стран, участвующих в механизме, к равноправному и конструктивному сотрудничеству. «Последней каплей» в МИДе назвали «келейное» решение заблокировать участие России в рабочих мероприятиях ИБОР.

Западные государства «не один год» разрушали этот механизм, пытаясь подогнать его под свои интересы и «превратить в площадку для сведения счетов с неугодными государствами», считают в Москве. «Россия много раз указывала на неприемлемость такого курса, призывала урегулировать имеющиеся в ИБОР правовые «лакуны» в отношении деятельности по перехвату. Связывать себя четкими обязательствами и нормами наши бывшие коллеги не пожелали», — отметили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что Россия по-прежнему привержена нераспространению оружия массового поражения и продолжит тесно сотрудничать с теми странами, которые «в этом действительно заинтересованы». При этом российская сторона больше не считает себя связанной политическими обязательствами в рамках ИБОР и будет рассматривать как незаконный перехват судов в обход международного права и без прямой санкции Совета Безопасности ООН.

ИБОР-ОМУ — международная программа, запущенная по предложению президента США Джорджа Буша-младшего в 2003 году. Цель — «создание механизма оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним материалов». В числе других основателей программы — Австралия, Япония, Испания, Италия, Франция, Великобритания и другие страны. Россия присоединилась к инициативе в 2004 году. ИБОР не оформлена как структура и не считается международной организацией. В рамках инициативы регулярно проводятся встречи группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ), в них принимала участие и Россия.

В октябре прошлого года российскую делегацию не допустили к заседанию ГЭОВ в Риме. Италия тогда отозвала направленное Москве приглашение, МИД назвал шаг Рима недружественным и «очередным провокационным выпадом в отношении России». «Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия», — заявили тогда в ведомстве.

На этой неделе Москва объявила о прекращении участия в инициативе по борьбе с распространением оружия массового поражения в ответ на «развязанную против России недружественными государствами «гибридную войну».