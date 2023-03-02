Министры стран G20 не смогли согласовать совместное заявление

Украинский конфликт разобщил участников министерской встречи G20 — они так и не смогли согласовать итоговое совместное заявление. Зато в Нью-Дели состоялся первый с начала военных действий контакт Сергея Лаврова и Энтони Блинкена

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Как украинский конфликт не дал согласовать заявление

Прошедшая 2 марта в Нью-Дели встреча министров иностранных дел стран — членов G20, главное мероприятие перед саммитом лидеров «Двадцатки» в сентябре 2023 года, закончилась без официального совместного заявления: главы внешнеполитических ведомств не смогли согласовать формулировки, имеющие отношение к украинскому конфликту. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшананкар. «Учитывая поляризацию мнений об Украине, консенсуса достичь не удалось. Бывают случаи, когда у нас нет согласия между странами G20», — констатировал он. По данным Bloomberg, Россия и Китай на встрече в Нью-Дели также настаивали, чтобы в итоговом документе военные действия на Украине не были названы войной. Официально в России говорят о специальной военной операции.

Вместо одобренного всеми участниками итогового заявления по итогам встречи глав МИД было выпущено резюме, составленное председателем (с 1 декабря прошлого года это Индия). В нем указано, что «большинство членов осудили» конфликт на Украине, который «негативно влияет на мировую экономику». В резюме отмечено, что «были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций». «Понимая, что G20 — это не площадка для решения проблем безопасности, мы признаем, что эти проблемы могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — указано в документе.

Похожая ситуация случилась неделей раньше на встрече министров финансов и глав центробанков «Двадцатки», где представители России и Китая тоже не согласились с формулировками других участников. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных индийских официальных лиц сообщило, что в Дели были расстроены таким исходом. После встречи министров финансов и глав центробанков также было распространено резюме встречи от ее председателя.

Bloomberg подчеркивает, что судьба итогового заявления ставит под сомнение, удастся ли согласовать общий документ на саммите глав государств в сентябре.

«Большая двадцатка» (также G20, G-20, «Группа двадцати») — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году в клубе председательствует Индия, поэтому мероприятия проходят на ее территории.

Предыдущий саммит лидеров, прошедший 15–16 сентября прошлого года на Бали, закончился принятием документа, в котором говорилось, что большинство представителей G20 «решительно осуждают» действия России на Украине, но российская сторона настояла, чтобы указать в нем наличие альтернативных точек зрения.

Что говорили участники форума

Перед встречей министров с приветственным словом к ним по видеосвязи обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди, который призвал участников не допустить, чтобы существующие разногласия и напряженность помешали достижению соглашений о продовольственной и энергетической безопасности и климату. «Мы встречаемся во времена глубоких глобальных разногласий», — заявил Моди, отметив, что они создают напряженность в международных отношениях. «У всех нас есть свои позиции и взгляды на то, как следует разрешить эту напряженность. Мы не должны позволять проблемам, которые мы не можем совместно решить, мешать решать те, которые можем», — цитирует Моди агентство AP.

Украинский конфликт стал главной темой выступлений глав внешнеполитических ведомств западных стран. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что «один член G20 мешает всем остальным 19 сосредоточить все свои усилия на тех вопросах, ради которых G20 была создана», имея в виду Россию. Затем она обратилась к российскому министру с призывом «закончить эту войну». «Я прошу вас, господин Лавров, вернуться к полному выполнению СНВ-3 (договор с США о стратегических наступательных вооружениях, действие которого приостановила Россия. — РБК) и возобновить диалог с США», — цитирует ее Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча «Двадцатки» «была омрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины», и сказал о необходимости продолжить призывы к России остановить военные действия ради «международного мира и экономической стабильности».

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра обратился к главе МИД КНР Цинь Гану, чтобы предупредить о негативных последствиях возможных поставок вооружений Москве. «Что важно и что я донес до каждого из коллег, в том числе моего китайского коллеги, так это то, что, знаете ли, истина не где-то посередине, виновата только одна страна, и это Россия. Поэтому все остальные должны воздерживаться от оказания военной помощи России», — заявил он.

Сергей Лавров не остался в долгу. «Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «Двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — сказал он (цитата по сайту МИДа). На пресс-конференции по итогам встречи министр также прокомментировал призывы к переговорам по украинскому конфликту. По его словам, Россия «никогда не отказывается от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение». Он заметил, что не помнит, чтобы кто-то из представителей западных стран призывал к переговорам Киев. «Наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны», — сказал Лавров.

Как разговор Лаврова и Блинкена стал главной сенсацией встречи

Встреча в Нью-Дели стала первой площадкой, на которой Лавров и Блинкен оказались в одном помещении с июля 2022 года, когда они участвовали во встрече «Двадцатки» в Индонезии. В том же месяце состоялся первый и единственный с начала военных действий на Украине телефонный разговор, посвященный, по данным Госдепартамента США, вопросу обмена американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер. (В декабре прошлого года осужденная в России за контрабанду наркотиков Бриттни Грайнер была обменяна на осужденного в США за незаконную торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Бывший морской пехотинец США Пол Уилан, осужденный в России в 2020 году по обвинениям в шпионаже, продолжает отбывать заключение.)

Днем в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министры кратко пообщались. «Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии «Двадцатки», Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сказала она журналистам.

Позднее официальный представитель США уточнил, что беседа длилась около десяти минут, и за это время Блинкен сообщил собеседнику три тезиса: США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, до прекращения конфликта; Россия должна вернуться к выполнению СНВ-3; наконец, она должна освободить Уилана. Захарова не стала раскрывать подробности беседы российского министра с госсекретарем США, но отметила «РИА Новости», что «Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена».