Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам

Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам

В штабе Тимошенко выразили несогласие с данными экзитполов, которые были опубликованы вечером. Там утверждают, что их кандидат вышла во второй тур

Фото: Sergei Grits / AP

В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.

Сама Тимошенко назвала данные экзитполов заказом и манипуляцией. «Мы не оспариваем первое место Зеленского. Но наша команда занимает второе место», - заявила она.

Экс-премьер заявила, что у нее достаточно наблюдателей, чтобы защитить результат. «Не надо воспринимать экзитполы как истину в последней инстанции. Это продажная социология», - сказала Тимошенко.

«Все эти продажные экзитполы были созданы, чтобы дезорганизовать нашу борьбу за защиту выборов. Я прошу всю мою команду сделать все возможное, чтобы ни один протокол не был куплен, не был отправлен в ЦИК без подписи. Я призываю всех наших сторонников отправиться на участки и защищать результаты. Будет силовое давление со стороны власти. Будьте сильными. Уверена, что после подсчета всех протоколов мафии в виде власти Порошенко на Украине больше не будет», - сказала Тимошенко.