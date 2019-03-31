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Выборы на Украине ,  
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Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам
В штабе Тимошенко выразили несогласие с данными экзитполов, которые были опубликованы вечером. Там утверждают, что их кандидат вышла во второй тур
Фото: Sergei Grits / AP

В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.

Сама Тимошенко назвала данные экзитполов заказом и манипуляцией. «Мы не оспариваем первое место Зеленского. Но наша команда занимает второе место», - заявила она.

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Как прошли президентские выборы на Украине. Главное

Экс-премьер заявила, что у нее достаточно наблюдателей, чтобы защитить результат. «Не надо воспринимать экзитполы как истину в последней инстанции. Это продажная социология», - сказала Тимошенко.

«Все эти продажные экзитполы были созданы, чтобы дезорганизовать нашу борьбу за защиту выборов. Я прошу всю мою команду сделать все возможное, чтобы ни один протокол не был куплен, не был отправлен в ЦИК без подписи. Я призываю всех наших сторонников отправиться на участки и защищать результаты. Будет силовое давление со стороны власти. Будьте сильными. Уверена, что после подсчета всех протоколов мафии в виде власти Порошенко на Украине больше не будет», - сказала Тимошенко.

Политика
Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

Разницу в результатах в штабе кандидата объяснили использованием административного ресурса и фальсификациями. Там заявили об аномальной явке в Киеве и Донецкой области, что может быть связано с действиями отдельных чиновников и сотрудников Службы безопасности Украины. Последних в штабе также обвинили в попытке проконтролировать ввод бюллетеней в избирательных комиссиях в Краматорске, а также в Ровненской области.

Там заявили, что согласятся с результатами выборов только после окончания параллельного подсчета голосов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Юлия Тимошенко
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