Зеленский поблагодарил «проголосовавших не по приколу» избирателей

Кандидат в президенты также заявил, что испытывает «небольшое волнение» в связи с итогами экзитполов. Они отдают ему лидерство по итогам выборов. Во второй тур также проходит Порошенко

Фото: Стрингер / РИА Новости

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые поддержали его на выборах. Об этом он сказал, обращаясь к своим сторонникам. Выступление политика показывал телеканал ТСН.

«Это только первый шаг к победе. Я благодарю всех, кто голосовал не по приколу», — сказал Зеленский. Он добавил, что «экзитполов много, а победитель один».

Зеленский также заявил, что испытывает «небольшое волнение» в связи с итогами экзитполов, которые предсказали его победу. «Чувствую [себя] нормально, но есть небольшое волнение человеческое. Это очень большая ответственность», — сказал он. Зеленский также заявил, что для него не имеет значения, с кем соревноваться во втором туре выборов. «Слава богу, не я это решаю, а решает народ», — отметил он.

Ранее стало известно, что по результатам экзитполов, обнародованным в эфире ТСН, во второй тур выборов президента Украины вышли Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.