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Выборы на Украине ,  
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Зеленский поблагодарил «проголосовавших не по приколу» избирателей
Кандидат в президенты также заявил, что испытывает «небольшое волнение» в связи с итогами экзитполов. Они отдают ему лидерство по итогам выборов. Во второй тур также проходит Порошенко
Фото: Стрингер / РИА Новости

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые поддержали его на выборах. Об этом он сказал, обращаясь к своим сторонникам. Выступление политика показывал телеканал ТСН.

«Это только первый шаг к победе. Я благодарю всех, кто голосовал не по приколу», — сказал Зеленский. Он добавил, что «экзитполов много, а победитель один».

Зеленский также заявил, что испытывает «небольшое волнение» в связи с итогами экзитполов, которые предсказали его победу. «Чувствую [себя] нормально, но есть небольшое волнение человеческое. Это очень большая ответственность», — сказал он. Зеленский также заявил, что для него не имеет значения, с кем соревноваться во втором туре выборов. «Слава богу, не я это решаю, а решает народ», — отметил он.

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Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Ранее стало известно, что по результатам экзитполов, обнародованным в эфире ТСН, во второй тур выборов президента Украины вышли Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, в них приняли участие 39 кандидатов. По данным ЦИК на 15:00, на избирательные участки пришли 45% избирателей, что превышает показатели 2014 года. В полицию поступило более 1700 сообщений о нарушениях, заведено более 20 уголовных дел. При этом в ЦИК Украины отметили, что пока не увидели нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, Выборы
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