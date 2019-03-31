Зеленский назвал Саакашвили защитником демократии в Европе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сотрудничать с Михаилом Саакашвили в случае своей победы на выборах

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В ходе общения с журналистами на выходе с избирательного участка Зеленскому был задан вопрос о том, будет ли он в случае победы сотрудничать с Михаилом Саакашвили, сообщает «Украинская правда». В ответ на это шоумен заявил, что бывший президент Грузии «защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией».

«Я думаю, что вся Грузия ему благодарна. Я бы хотел с ним пообщаться на тему борьбы с коррупцией», — сказал Зеленский.

Несколькими днями ранее Саакашвили записал видео, в котором ответил певцу Вячеславу Вакарчуку, призвавшему украинцев «голосовать не по приколу». «Слава, прикол заключается в том, что за последние годы страна с хорошими стартовыми условиями стала наибеднейшей по ВВП страной в Европе.

Ранее Саакашвили, которого Порошенко сначала позвал руководить Одесской областью, а затем лишил украинского гражданства, обвинял действующие власти в коррупции. Он пообещал, что вернется на Украину сразу после выборов и смены руководства страны.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. По состоянию на 28 марта опросы показывали, что основными претендентами на выход во второй тур являлись Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, а также экс-премьер Юлия Тимошенко.