Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

В интервью изданию «Украинская правда» претендующий на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения будет готов сосредоточиться на предстоящих парламентских выборах.
Зеленский также заявил, что участие в избирательной кампании в любом случае является сильным шагом с его стороны, который позволил опробовать свои силы. При этом он отметил, что готов к потокам грязи, которые выльются на него из-за участия в выборах, хотя и не считает нападки справедливыми.
Также Зеленский прокомментировал появившееся в интернете видео с участием российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, выступивших в поддержку шоумена. «Идиоты. Зачем они вообще это сделали?» — заявил кандидат в президенты, предположив, что россияне получили деньги за этот ролик.