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Выборы на Украине ,  
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Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, чем займется в случае поражения. По его словам, участие в кампании в любом случае будет ценным опытом
Фото: Стрингер / РИА Новости

В интервью изданию «Украинская правда» претендующий на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения будет готов сосредоточиться на предстоящих парламентских выборах.

Зеленский также заявил, что участие в избирательной кампании в любом случае является сильным шагом с его стороны, который позволил опробовать свои силы. При этом он отметил, что готов к потокам грязи, которые выльются на него из-за участия в выборах, хотя и не считает нападки справедливыми.

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Также Зеленский прокомментировал появившееся в интернете видео с участием российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, выступивших в поддержку шоумена. «Идиоты. Зачем они вообще это сделали?» — заявил кандидат в президенты, предположив, что россияне получили деньги за этот ролик.

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31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. По состоянию на 28 марта опросы показывали, что основными претендентами на выход во второй тур являлись Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, а также экс-премьер Юлия Тимошенко.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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