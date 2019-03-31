Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, чем займется в случае поражения. По его словам, участие в кампании в любом случае будет ценным опытом

Фото: Стрингер / РИА Новости

В интервью изданию «Украинская правда» претендующий на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения будет готов сосредоточиться на предстоящих парламентских выборах.

Зеленский также заявил, что участие в избирательной кампании в любом случае является сильным шагом с его стороны, который позволил опробовать свои силы. При этом он отметил, что готов к потокам грязи, которые выльются на него из-за участия в выборах, хотя и не считает нападки справедливыми.

Также Зеленский прокомментировал появившееся в интернете видео с участием российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, выступивших в поддержку шоумена. «Идиоты. Зачем они вообще это сделали?» — заявил кандидат в президенты, предположив, что россияне получили деньги за этот ролик.

31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов. По состоянию на 28 марта опросы показывали, что основными претендентами на выход во второй тур являлись Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, а также экс-премьер Юлия Тимошенко.