Капитан рассказал о деталях досмотра российского самолета в Лондоне

Капитан досмотренного в лондонском аэропорту российского лайнера рассказал о том, что проверка работников британских правоохранительных органов длилась около 10 минут. На борту, по его словам, они искали запрещенные предметы

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Капитан экипажа досмотренного в лондонском аэропорту Хитроу российского самолета авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Митрофанов рассказал о том, что внезапная проверка лайнера сотрудниками британских правоохранительных органов была связана с поиском ими запрещенных предметов. Об этом Митрофанов, которому, по его словам, одному разрешили остаться во время досмотра на борту, рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке», — рассказал капитан (цитата по ТАСС).

Вошедшие, по его словам, представились как «Border Force, то есть таможенная служба». «У меня LBA (Федеральная служба авиаперевозок Германии. — РБК) может досматривать, может досматривать самолет SAFA (европейская программа оценки безопасности иностранных воздушных судов. — РБК) и Росавиация», — пояснил капитан, заметив, что произошедшее в Лондоне «не вписывалось вообще ни в какие рамки».

Досмотр самолета, по его данным, продлился «пять-семь минут». После этого, как заметил Митрофанов, специалисты еще в течение двух-трех минут проверяли технические отсеки. «Никаких актов досмотра, никаких причин, ничего мне так и не сказали», — подчеркнул он.

Сам Митрофанов, по его словам, во время досмотра самолета «находился в кабине с открытой дверью и мог наблюдать только, как они [британские полицейские] действуют в проходе». «А много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности», — добавил он, заметив, что «по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками». «Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетов мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс», — пояснил капитан.

О досмотре самолета «Аэрофлота» в Лондоне стало известно вечером 30 марта. Источник РБК в авиакомпании уточнял, что по прибытию лайнера в Хитроу британская сторона, не предоставив для этого никаких оснований, потребовала, чтобы экипаж самолета покинул борт. В связи с этим было принято решение, что после того, как полиция завершит досмотр, дополнительный осмотр самолета будет проведен уже силами экипажа и сотрудниками российского диппредставительства.

МИД России затем назвал случившееся «провокацией». В ней в российском внешнеполитическом ведомстве увидели попытку «провести манипуляции без свидетелей». Посольство России в Великобритании затем потребовало от британского МИД разъяснить причины произошедшего. РБК в британской полиции факт досмотра самолета в Хитроу не подтвердили, но и не опровергли.