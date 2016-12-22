Посольство России направило Британии ноту в связи с досмотром самолета

Российское посольство направило в британский Форин-офис ноту с требованием разъяснить причины досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета «Аэрофлота».

Фото: Сергей Гриц / AP

Посольство России в Великобритании назвало досмотр прилетевшего в Лондон из Москвы самолета «Аэрофлота» «грубой провокацией британских властей». В МИД Великобритании члены российской дипмиссии направили ноту, потребовав от коллег разъяснить этот инцидент. Соответствующее сообщение размещено на сайте посольства России в Великобритании.

«Такого рода вещи, — как заметили российские дипломаты, — происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными». «Более того, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами», — напомнили в дипмиссии, подчеркнув, что «после прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре». По итогам произошедшего британская сторона, как также уточнили дипломаты, ​«отказалась предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты».

«Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим», — заявили в дипмиссии.

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