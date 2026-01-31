Стармер счел, что экс-принц Эндрю должен дать показания по делу Эпштейна
Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания перед конгрессом США в связи с контактами с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, передала «Би-Би-Си».
«Что касается дачи показаний, я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в любой форме, в которой его попросят это сделать», — сказал он журналистам.
В конце октября 2025 года Карл III лишил принца Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. Также Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.
Материал дополняется.
