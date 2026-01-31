NYT написала о сближении Китая с европейскими союзниками США

Партнеры США — Великобритания и Канада — сближаются с Китаем, углубляя экономические связи на фоне его ограничений экспорта редкоземельных элементов. Трамп осудил эти шаги

Кир Стармер посещает сады Юйюань в Шанхае, Китай, 30 января 2026 г. (Фото: Kin Cheung / Getty Images)

Страны-союзники и партнеры США сближаются с Китаем на фоне спорной политики Вашингтона, пишет The New York Times (NYT). Как отмечает газета, в Китай прибывает «поток европейских и канадских лидеров», которые стремятся «углубить связи со второй по величине экономикой мира».

В частности, недавно посетивший Китай премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что его приоритетом является заключение деловых сделок. При этом британский лидер старается избегать спорных вопросов, таких как арест гонконгского активиста и британского гражданина Джимми Лая.

В Пекине побывал и премьер-министр Канады Марк Карни, став первым канадским лидером, посетившим Китай почти за десятилетие. Он объявил о «новом стратегическом партнерстве» с Китаем, а также согласился снизить тарифы на некоторые китайские электромобили. Оттава, по его словам, готова «разорвать связи с Соединенными Штатами ради своего экономического выживания».

Таким образом, окупилась «рискованная ставка» Пекина, который нацелился в ограничении экспорта своих важнейших запасов редкоземельных элементов на весь мир, а не только на Соединенные Штаты.

Китай в 2025 году ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов (РЗЭ, (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий, иттрий) ) в ответ на торговую войну с США, включая приостановку поставок и усиление экспортного контроля. Китай контролирует 70% добычи и 90% переработки РЗЭ; меры вызвали перебои в поставках для глобальных отраслей.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Канаде и Великобритании не стоит вести дела с Китаем, по его мнению, это опасно.

«Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» — говорил республиканец.

В январе журнал Foreign Policy в материале за авторством политологов Миры Рапп-Хупер и Эли Ратнер написал, что США потерпели «тихое поражение» в Азии. Пока администрация Дональда Трампа хранила молчание, Китай «обрушивал свою ярость» на Тайвань и Японию,

Издание пишет, что американский лидер смягчил политику США по экспортным ограничениям на китайские полупроводники, не стал вводить санкции «за масштабные кибервторжения» в его страну, а также «бросил на произвол судьбы союзников» в регионе. В обмен республиканец получит «в лучшем случае пышный прием и скромную торговую сделку», считают журналисты.