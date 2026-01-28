 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Politico рассказало, как генсек НАТО лестью Трампу разозлил Европу

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Марк Рютте старается не злить Трампа ради прогресса в ситуации вокруг Гренландии. Европейские политики считают, что генсек альянса «подлизывается» к президенту
Марк Рютте и Дональд Трамп
Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Стремление генсека НАТО Марко Рютте удержать американского президента Дональда Трампа от выхода из альянса привело к напряженным отношениям с европейцами, сообщает Politico.

Агентство поговорило с более чем десятком дипломатов НАТО, нынешними и бывшими коллегами Рютте. Они описали генсека как умелого кризис-менеджера, который сумел договориться с Трампом по Гренландии. Однако это усилило беспокойство в Европе относительно долгосрочного будущего НАТО.

Защитники Рютте уверены, что он справился с задачей сохранить единство альянса, хоть и невозможно удовлетворить интересы всех 32 членов альянса. Официальные лица, знакомые с тем, как работает генсек НАТО, настаивают, что наедине с Трампом он разговаривает более откровенно.

Тем не менее, противостояние вокруг Гренландии «нанесло много ущерба», сказал один дипломат НАТО. Подход Рютте — это «пластырь», который «оттолкнул союзников», отметили официальные лица. «Мы альянс из 32, а не клуб «США плюс 31», — подчеркнули собеседники Politico.

«Ради блага альянса [Рютте] подлизывается [к Трампу] <...> Но вопрос в том, где этому конец?» — сказал один из дипломатов НАТО.

МИД Франции ответил генсеку НАТО о беспомощности: «Нет, дорогой Рютте»
Политика
Марк Рютте

Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. Притязания на остров он объяснял необходимостью обеспечить национальную безопасность. При этом американский лидер не исключал применение военной силы для установки контроля над Гренландией.

17 явнаря Трамп анонсировал пошлины 10% в отношении товаров из восьми стран Европы. С 1 июня тариф должен был вырасти до 25%. Президент США говорил, что европейские страны будут платить пошлины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

На следующий день Рютте обсудил с Трампом ситуацию вокруг безопасности Гренландии и всего арктического региона. Позднее американский лидер сообщил, что они сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии. Он также добавил, что передумал вводить пошлины против европейских стран.

По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс в течение года активизирует усилия по обеспечению безопасности в Арктике. Генсек пообещал, что первые результаты подписанного с Трампом рамочного соглашения будут видны уже в 2026 году.

Бывший посол Нидерландов в ЕС, вице-президент Европейского инвестиционного банка Роберт де Грот говорил, что главной задачей генсека Рютте «является держать всех в одной тележке». Газета The Financial Times писала, что высказывание Рютте летом 2025 года, в котором он назвал американского президента «папочкой», было направлено как раз на сохранение альянса.

Трамп не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. Летом 2025 года страны альянса обязались довести свои оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

В начале декабря 2025 года член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из альянса. По его словам, США должны использовать деньги для защиты собственной страны, «а не социалистических государств».

Кроме этого, глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону.

Летом 2025 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе. Так, Politico в конце июля сообщило, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%.

26 января Рютте заявил в Европейском парламенте, что Европа не сможет защитить себя без американской поддержки. Он также выступил против идеи создания европейской армии и сказал, что «[европейский] столп НАТО — это немного пустые слова». Это вызвало критику, в частности, во Франции.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Полина Харчевникова
Марк Рютте Дональд Трамп НАТО Европа
Марк Рютте
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
