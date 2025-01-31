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Политика ,  
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Власти предложили ежемесячно выплачивать матерям-героиням более ₽70 тыс.

Минтруд предложил ввести ежемесячные выплаты более ₽70 тыс. матерям-героиням
Женщинам, воспитавшим 10 и более детей, положена единовременная выплата в 1 млн руб. Предлагается выплачивать им по 72 тыс. руб. в этом году ежемесячно с индексацией в дальнейшем
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Получившим звание «Мать-героиня» (родившим и воспитавшим десять и более детей) женщинам предлагается выплачивать ежемесячно более 70 тыс. руб., следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом.

«Размер ежемесячной денежной выплаты в 2024 г. — 66 122,18 рублей (это изначальный размер выплаты, в дальнейшем сумма пересчитывается с учетом индексации. — РБК); в 2025 г. — 72 403,78 руб.; в 2026 г. — 75 661,95 руб.; в 2027 г. — 78 688,42 руб.», — говорится в документе.

Проектом предлагается введение различных льгот для имеющих звание «Мать-героиня», но они доступны только в случае, если женщина не получает ежемесячную выплату (от нее можно отказаться, а потом попросить возобновить ее):

  • первоочередное бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях;

  • первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами;

  • бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

  • первоочередное получение бесплатной путевки в санаторно-курортные учреждения;

  • освобождение от платы за содержание жилого помещения, оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт;

  • первоочередное улучшение жилищных условий;

  • предоставление в собственность бесплатно земельного участка для ИЖС и первоочередное получение местных строительных материалов для этого;
  • бесплатное пользование городским пассажирским транспортом и бесплатное приобретение раз в год железнодорожного билета туда-обратно;
  • бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и т.д.

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Фото:пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Сейчас матерям-героиням выплачивают единовременно по 1 млн руб. при присвоении звания. Такое звание появилось в России в 2022 году, с того момента были награждены 118 женщин, среди них — жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова (14 детей).

Звание не присваивается автоматически при рождении десятого ребенка, а только при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы. При присвоении звания учитываются дети, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
многодетные семьи выплаты мать-героиня


 

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