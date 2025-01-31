Власти предложили ежемесячно выплачивать матерям-героиням более ₽70 тыс.
Получившим звание «Мать-героиня» (родившим и воспитавшим десять и более детей) женщинам предлагается выплачивать ежемесячно более 70 тыс. руб., следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом.
«Размер ежемесячной денежной выплаты в 2024 г. — 66 122,18 рублей (это изначальный размер выплаты, в дальнейшем сумма пересчитывается с учетом индексации. — РБК); в 2025 г. — 72 403,78 руб.; в 2026 г. — 75 661,95 руб.; в 2027 г. — 78 688,42 руб.», — говорится в документе.
Проектом предлагается введение различных льгот для имеющих звание «Мать-героиня», но они доступны только в случае, если женщина не получает ежемесячную выплату (от нее можно отказаться, а потом попросить возобновить ее):
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первоочередное бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях;
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первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами;
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бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
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первоочередное получение бесплатной путевки в санаторно-курортные учреждения;
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освобождение от платы за содержание жилого помещения, оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт;
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первоочередное улучшение жилищных условий;
- предоставление в собственность бесплатно земельного участка для ИЖС и первоочередное получение местных строительных материалов для этого;
- бесплатное пользование городским пассажирским транспортом и бесплатное приобретение раз в год железнодорожного билета туда-обратно;
- бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и т.д.
Сейчас матерям-героиням выплачивают единовременно по 1 млн руб. при присвоении звания. Такое звание появилось в России в 2022 году, с того момента были награждены 118 женщин, среди них — жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова (14 детей).
Звание не присваивается автоматически при рождении десятого ребенка, а только при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы. При присвоении звания учитываются дети, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах.
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