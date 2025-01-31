Израиль начал выдавать палестинским заключенным браслеты «на память»
Освобожденным из тюрем Израиля палестинским заключенным выдают «на память» браслеты с надписями «Вечный народ не забывает» и «Я буду преследовать своих врагов и настигну их», передает Channel 12 со ссылкой на израильское Управление тюрем.
19 января портал Ynet опубликовал видео, на котором боевики палестинского движения ХАМАС выдают освобожденным израильским заложницам Эмили Дамари и Роми Гонен «памятные подарки». Они включают в себя карту сектора Газа, «сертификаты об освобождении» и фотографии женщин во время пребывания в плену.
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января. С того момента стороны каждую неделю проводят обмен заложников и заключенных. Согласно условиям сделки, боевики обязаны отпускать по трое, а на 42-й день перемирия — 14 пленных. В ответ Израиль пообещал освободить из тюрем свыше 1850 палестинских заключенных.
Накануне, 30 января, боевики провели 29-летнюю израильтянку Арбель Йехуд мимо развалов дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара под недовольные крики толпы палестинцев. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от группировки обеспечить безопасный вывод заложников.
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